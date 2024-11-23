Ерохин спас «Зенит» на 96-й! Глушенков вернулся, Соболев не забил, Коваленко удалился на 38-й

Дожали «Оренбург».

«Зенит» вырвал минимальную победу у «Оренбурга» (1:0). Выручил гол Александра Ерохина во время финального штурма.

Трудный матч, хотя вернулся Максим Глушенков: без результативных действий за 79 минут. Помогло удаление у соперника – с 38-й он играл в меньшинстве после красной карточки экс-зенитовца Александра Коваленко.

У «Зенита» два гола на 90+ минуте, но засчитали только мяч Ерохина. Гонду был в офсайде

Равный первый тайм взорвало удаление Александра Коваленко: полузащитник схватил две желтых за семь минут. На 31-й снес Максима Глушенкова, на 38-й неаккуратно подкатился под Педро.

Во втором тайме «Зенит» давил, но сэйвы Николая Сысуева удержали «Оренбург» в игре. Впрочем, хозяева огрызались чуть ли не опаснее: например, после заброса на чужую половину защитник Максим Сидоров пробежал по флангу и выстрелил в перекладину. Мансилья и Джимми Марин ускользали в шустрые атаки и регулярно тревожили кипера Дениса Адамова.

На 91-й «Зенит» открыл счет – вратарь спас после удара Матео Кассьерры, но с добиванием Лусиано Гонду не справился. Правда, включился ВАР: гол отменили, рассмотрели офсайд аргентинца в моменте с ударом Кассьерры.

Кажется, все чисто.

Но «Зенит» все же дожал – в следующей же атаке! Защитник Нуралы Алип шикарно закинул в штрафную, а Александр Ерохин мощным кивком принес важную победу.

Александр забил уже 13-й гол в РПЛ после выхода на замену и делит третье место с Игорем Лебеденко, Артемом Дзюбой, Евгением Марковым и Романом Павлюченко. Впереди только Роман Адамов (15) и Дмитрий Кириченко (20).

А в «Зените» у Ерохина по голам после замены и вовсе рекорд – накопил уже 11. У Андрея Мостового и Ивана Сергеева по 10.

Глушенков сыграл в официальном матче впервые со 2 октября

Максим Глушенков травмировался еще 2 октября в матче с «Акроном» в Кубке России (5:1). Повредил левое бедро, потянувшись за верховым мячом.

С тех пор Максим больше отмечался вне футбола – например, рассказал, что после матчей пьет по литру пива . Полузащитник пропустил семь матчей во всех турнирах: пять туров РПЛ и два матча в Кубке, в том числе первый четвертьфинал против «Ахмата» (3:0). Был вне игры до середины ноября: сыграл в первом тайме против «Фенербахче» (1:2), сейчас провел 79 минут против «Оренбурга».

Его возвращения ждали: не всегда получалось громить соперника (на фоне монструозных 9+1 от Глушенкова на старте сезона), четыре из шести побед в лиге и Кубке – минимальные. Поднимет результативность?

У Соболева больше желтых карточек, чем голов

● Александр Соболев снова не забил: отметился лишь желтой карточкой. Предупреждений у нападающего пока больше, чем голов за «Зенит»: три желтых и два мяча в 13 играх.

● «Оренбург» не выигрывает уже 15 матчей подряд в РПЛ, не получается с первого тура – тогда обыграли 2:0 «Спартак». Последняя команда, у которой была серия хуже, – «Тамбов» в сезоне-2020/21 (19 матчей). «Оренбург» остался на последнем месте, отставание от спасительных может вырасти.

● «Зенит» набрал в выездных матчах РПЛ-2024/25 уже 22 очка – больше всех в лиге. В семи из девяти гостевых матчей победили, шесть – сухие.

● «Краснодар» сегодня в 16:30 сыграет на выезде с «Химками». А пока на первом месте именно «Зенит».

В следующем туре «Зенит» примет «Крылья Советов», «Краснодар» в тот же день сыграет дома со «Спартаком».

Фото: fc-zenit.ru/photo /Вячеслав Евдокимов