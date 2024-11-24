Экс-судья Итурральде про фол Мартина на Аспасе: «Явная 2-я желтая. Жерар безрассудно бросился в подкат, не коснувшись мяча»
Жерар Мартин из «Барсы» должен был получить красную карточку в матче с «Сельтой».
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Барселона» играет с «Сельтой» на выезде в 14-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм). На 5-й минуте защитник гостей Жерар Мартин, у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда хозяев Яго Аспаса. Главный арбитр Сесар Сото Градо не удалил 22-летнего игрока, но показал желтую карточку Аспасу за споры.
«Это явное второе предупреждение: он безрассудно бросился в подкат, не коснувшись мяча, и сбил соперника», – сказал Итурральде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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