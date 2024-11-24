Левандовски забил 8 голов в 7 последних матчах за «Барселону». Поляк лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 15 мячами
Роберт Левандовски забил 15-й гол в текущем чемпионате Испании.
Нападающий «Барселоны» отличился на 61-й минуте матча с «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги.
В последних 7 играх в составе «блауграны» 36-летний футболист забил 8 голов, в том числе сделав три дубля. Всего у него 15 мячей в Ла Лиге – больше всех.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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