Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах Лиги наций, Сербия – с Австрией, Армения – с Грузией, Словакия – со Словенией

Определились пары в стыковых матчах Лиги наций.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей турнира.

Команды, занявшие третьи места в более высоких лигах, сыграют со сборными, ставшими вторыми в дивизионах ниже.

Каждое противостояние состоит из двух матчей, которые пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Стыковые матчи между лигами C и D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

Победители сыграют в более высоких лигах в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА .

В лигах А и В пары сформировали следующим образом:

Украина – Бельгия ;

Австрия – Сербия;

Турция – Венгрия;

Греция – Шотландия.

Стыковые матчи между лигами B и C:

Косово – Исландия;

Болгария – Ирландия ;

Армения – Грузия;

Словакия – Словения.

Стыковые матчи между лигами C и D:

Мальта – Люксембург;

Гибралтар – Латвия.

Испания сыграет с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций, Германия – с Италией, Франция – с Хорватией, Португалия – с Данией