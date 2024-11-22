Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах Лиги наций, Сербия – с Австрией, Армения – с Грузией, Словакия – со Словенией
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей турнира.
Команды, занявшие третьи места в более высоких лигах, сыграют со сборными, ставшими вторыми в дивизионах ниже.
Каждое противостояние состоит из двух матчей, которые пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Стыковые матчи между лигами C и D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.
Победители сыграют в более высоких лигах в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА.
В лигах А и В пары сформировали следующим образом:
Украина – Бельгия;
Австрия – Сербия;
Турция – Венгрия;
Греция – Шотландия.
Стыковые матчи между лигами B и C:
Косово – Исландия;
Болгария – Ирландия;
Армения – Грузия;
Словакия – Словения.
Стыковые матчи между лигами C и D:
Мальта – Люксембург;
Гибралтар – Латвия.
Испания сыграет с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций, Германия – с Италией, Франция – с Хорватией, Португалия – с Данией
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий