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«Когда нас допустят, мы покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов». Москвичев о бане России

Богдан Москвичев высказался об отстранении России от международных турниров.

– В нынешнее время есть много разговоров о том, что якобы престиж сборной падает. Насколько важно лично тебе приезжать в команду?

– Я точно не хочу продвигать идею, что сейчас не нужно ездить в сборную, и якобы выступать за нее не важно. Так или иначе, нас могут в любой момент допустить до международных соревнований. Хочется в это верить. Когда нас допустят, мы будем просто готовы к этому и покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов.

– Есть какая‑то сборная, против которой ты мечтал бы сыграть?

– Я бы очень хотел сыграть против испанцев. Меня Испания в принципе как страна привлекает. Я там не был, очень хотелось бы побывать и сыграть с ними, – сказал вратарь «Оренбурга» и сборной России U21. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoСборная Испании по футболу
logoсборная России U-21
logoБогдан Москвичев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
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