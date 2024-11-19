«Когда нас допустят, мы покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов». Москвичев о бане России
Богдан Москвичев высказался об отстранении России от международных турниров.
– В нынешнее время есть много разговоров о том, что якобы престиж сборной падает. Насколько важно лично тебе приезжать в команду?
– Я точно не хочу продвигать идею, что сейчас не нужно ездить в сборную, и якобы выступать за нее не важно. Так или иначе, нас могут в любой момент допустить до международных соревнований. Хочется в это верить. Когда нас допустят, мы будем просто готовы к этому и покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов.
– Есть какая‑то сборная, против которой ты мечтал бы сыграть?
– Я бы очень хотел сыграть против испанцев. Меня Испания в принципе как страна привлекает. Я там не был, очень хотелось бы побывать и сыграть с ними, – сказал вратарь «Оренбурга» и сборной России U21.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости