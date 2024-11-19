У Промеса 4 гола в 4 матчах за «Юнайтед» из Дубая. Экс-игрок «Спартака» забил «Эмирейтс» ударом со штрафного

Квинси Промес забил 4-й гол в ОАЭ.

Нападающий «Юнайтед» из Дубая принял участие в товарищеском матче против «Эмирейтс» и поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Экс-футболист «Спартака» забил по одному голу в каждом из четырех матчей за новый клуб.

«Юнайтед», выступающий во 2-й лиге ОАЭ, объявил о переходе экс‑игрока «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел на правах свободного агента. Только в конце октября клуб заявил Промеса .