Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Не могли уступить его «Сити», он забил бы больше Холанда. Но трансфер повлиял на команду, некоторые игроки могли почувствовать себя менее важными»

Оле-Гуннар Сульшер рассказал, как «МЮ» подписывал Криштиану Роналду.

«Криштиану – один из лучших футболистов мира последних 15 лет. Я играл с ним, он играл за «Манчестер Юнайтед » при мне.

Когда он уходил из «Ювентуса», мы не могли уступить его «Манчестер Сити », потому что он забьет больше, чем сейчас у Эрлинга Холанда , наверное.

Так что я разговариваю с Роналду, и мы привозим его в «МЮ». Но это, возможно, повлияло на всю команду, на атмосферу в коллективе. Возможно, некоторые игроки стали чувствовать себя менее важными, потому что, в конце концов, приехала одна из главных мировых звезд.

Он хорошо играл, стал лучшим бомбардиром в том сезоне, забив 24 гола или около того. Но спустя 10 недель [после трансфера] меня уволили», – заявил бывший главный тренер «МЮ».