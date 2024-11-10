Скоулз об «МЮ»: «Рэшфорд и Гарначо не будут бежать в защиту, а Далот и Мазрауи не так хороши в нападении. Амориму придется заставить игроков делать грязную работу»

Поул Скоулз думает, что Рубен Аморим не будет доволен всеми игроками «Юнайтед».

Португальский тренер завтра присоединится к «Манчестер Юнайтед».

«Есть три или четыре игрока, особенно нападающие, которые не хотят делать грязную работу. [Амориму] придется заставить их это сделать.

Мы говорим о тройке защитников: у нас есть шесть центральных защитников, из которых можно выбирать. [Аморим] получил двух центральных полузащитников в лице Каземиро и Угарте .

Проблема может быть в вингерах. Необходимы ли [Амориму ] те, кто будет бежать в защиту?

Если он этого хочет, я не уверен, что Рэшфорд и Гарначо подходят для этого. Нужны ли ему два крайних защитника в лице Далота и Мазрауи, которые могут быть немного лучше в защите, но не так хороши в нападении?

У него есть две десятки. Одна из них Фернандеш, а второй, по-моему, мог бы быть Майну. Я думаю, выше он будет лучше играть, это больше подойдет ему», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.