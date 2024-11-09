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Расследование по обвинению в сексуальном насилии начато в отношении босса одного из клубов АПЛ. На него пожаловались три женщины, одна заявила, что он изнасиловал ее, когда ей было 15

Руководитель одного из клубов АПЛ обвиняется в сексуальном насилии.

FA (Футбольная ассоциация Англии) начала расследование в отношении руководителя одного из клубов АПЛ на предмет сексуального насилия.

Отмечается, что три женщины подали заявление в полицию на функционера, однако он продолжил работать на своем посту.

Одна из женщин рассказала, что FA не предприняла никаких действий, несмотря на то, что на момент предполагаемого инцидента ей было 15 лет.

В конце октября FA пригласила одну из заявительниц на встречу, чтобы обсудить произошедшее.

Женщина, которую называют Кейт, впервые обратилась в FA в июле 2023 года, сообщив, что подала заявление в полицию об изнасиловании, которое произошло, когда ей было 15. Однако она считает, что FA до сих пор ничего не предприняла.

Женщина рада, что расследование начато, но у нее есть опасения по поводу отсутствия прозрачности в отношении любых предпринятых действий.

В отношении босса клуба велось еще одно расследование в 2021 году. Его обвиняли в сексуальном насилии над другой 15-летней девушкой в в 90-х.

Третья женщина утверждает, что в конце 90-х руководитель клуба запер ее в комнате и попытался принудить к сексуальной активности. По ее словам, это произошло во время собеседования при приеме на работу, когда ей было чуть больше 20 лет.

Полиция прекратила расследование по всем трем случаям.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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