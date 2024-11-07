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«ПСЖ» в зоне вылета (вопросы к Доннарумме), «Брест» в топе, «Виллу» погубила нелепица. Главное в ЛЧ

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«Барса» разгромила.

Самое яркое во второй день четвертого тура Лиги чемпионов. Мы прошли половину этой стадии турнира.

«Барса» разнесла за 15 минут. С дублем Левандовского и тремя голами при участии Рафиньи

«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» – 5:2. Хотя до конца первого тайма держалась ничья.

Перед матчем мы выбирали, кто из барселонской атаки будет накидывать «Црвене Звезде»: Ламин Ямаль, Рафинья, Роберт Левандовски. А забил в самом начале защитник Иньиго Мартинес, у Рафиньи голевая со штрафного.

До Левандовского дошло к 43-й минуте, но снова при равном счете, до этого не сработала офсайдная ловушка Ханси Флика (Мартинес застрял, конголезский форвард Силас Мвупа забил). Но когда Рафинья ударил в штангу, Левандовски идеально просчитал траекторию отскока и добил в одиночестве.

В начале второго тайма они с Рафиньей довели до разгрома – к 55-й. Итого три решивших все гола за 15 игровых минут.

● «Барселона» третий раз подряд выиграла в ЛЧ крупно. После стартового поражения от «Монако» идут шикарно: 5:0 с «Янг Бойз», 4:1 против «Баварии», теперь тоже все четко. «Црвена Звезда» проиграла пока все, обратное движение после 1:2 в первом туре – три разгромных поражения подряд.

● У Левандовского после этого дубля 99 голов в ЛЧ. Юбилей близок, подобрался за 124 матча. Поляк – третий в истории по голам в ЛЧ, больше забили только Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (141).

● Рафинья сделал три гола – он осенью прекрасен. Отдал официальную голевую, добавил полуофициальную (не все статистические сервисы считают ассистом удар в штангу, после которого добили), потом забил сам.

«Барселона» в пятом туре примет «Брест», а «Црвена Звезда» – «Штутгарт».

«Вилла» проиграла из-за большущей глупости. Парня, пропустившего больше года

«Брюгге» внезапно обыграл «Астон Виллу» – 1:0. Команде Унаи Эмери крайне обидно.

Потому что максимально нелепо «Астон Вилла» пропустила этот первый гол в ЛЧ! Защитник Тайрон Мингз взял мяч в штрафной руками, чтобы установить во вратарской – вот только Эмилиано Мартинес предыдущим ударом уже ввел в игру. И эта рука превратилась в пенальти, Ханс Ванакен реализовал. Хорошо еще, что без второй желтой, одна у защитника к тому моменту уже была.

Особенно обидно за самого Мингза, он играл впервые за год с лишним: в августе 2023-го порвал кресты, очень долго лечился. Его выздоровление должно было стать одним из главных усилений «Виллы» под еврокубковый сезон, а в итоге Тайрон по глупости вот так навредил. Гол остался единственным.

● «Астон Вилла» впервые потеряла очки в ЛЧ, после идеального старта обидное поражение, а вообще проиграли третий матч подряд, с учетом 1:4 от «Тоттенхэма» в АПЛ и 1:2 с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги. У «Брюгге» вторая лигочемпионская победа: уже были 1:0 в гостях со «Штурмом», два других матча проиграли (0:3 «Дортмунду» и 1:3 «Милану»).

● Для Ханса Ванакена это уже 10-й гол в Лиге чемпионов – неплохо для центрального полузащитника нетоповой команды. Он забивал даже по три в 2020-м (в том числе «Зениту») и 2021-м (в том числе «ПСЖ» и «Сити»), промолчал в прошлом сезоне и теперь принес такую важную победу с пенальти.

«Брюгге» поедет в Шотландию к «Селтику», а «Вилла» сыграет дома с «Ювентусом». 

У «Шахтера» камбэк и первая победа. Принес главный актив на продажу

«Шахтер» перевернул матч и обыграл «Янг Бойз» благодаря Георгию Судакову – 2:1. У него ассист и победный мяч.

Очень событийно: «Шахтер» быстро и глупо пропустил после обреза в середине первого тайма, но за 15 минут, еще до перерыва, повел. Главное сделал Судаков: 22-летний полузащитник сначала выждал и вовремя прострелил, чтобы Александр Зубков замкнул в пустые ворота, а потом сам создал себе пространство для удара из-за штрафной и по земле уложил в дальний угол.

● «Шахтер» впервые выиграл в этой ЛЧ. Теперь четыре очка, добавили победу к ничьей с «Болоньей» из первого тура (проигрывали потом «Аталанте» и «Арсеналу») – победили, как только встретили соперника не из топ-лиги. «Янг Бойз» впервые забил, но остался с нулем: после двух разгромных поражений второй раз проиграли в один мяч, но очков это не прибавляет, со дна не поднимает.

● У Судакова первые результативные действия в этом сезоне ЛЧ. Год назад он забивал «Барселоне», а теперь впечатлил этими 1+1 с победным голом. Георгий сейчас – главный лот на продажу в клубе, летом по нему вели переговоры с «Наполи», сейчас ждут интереса из АПЛ. По пути Михаила Мудрика, выручить намерены не меньше 50 млн евро.

У «Шахтера» теперь выезд к ПСВ, а «Янг Бойз» примут «Аталанту».

Идеальный в обороне «Интер» остановил и «Арсенал». Из-за руки и пенальти

«Интер» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти – 1:0. Остаются сухими.

Ключевой эпизод – когда Микель Мерино в штрафной задрал руку слишком высоко. Почти нет его вины, Мехди Тареми слишком внезапно вывернул ногу и попытался проткнуть – попал в отставленную ладошку испанцу.

А Хакан Чалханоглу четко реализовал 11-метровый. До этого, кстати, в голову Мерино рукой влетел вратарь Ян Зоммер, но судьи посчитали игровым столкновением.

«Интеру», конечно, пришлось побиться за свой ноль. И Зоммер летал, чтобы вытаскивать опасное, приходилось и вот так останавливать на самой линии. Все удалось.

● «Интер» выиграл третий матч подряд и в этой ЛЧ еще ни разу не пропустил. После нулей с «Сити» у миланцев 4:0 против «Црвены Звезды» и две минимальных победы, в прошлом матче – над «Янг Бойз».

● «Арсенал» проиграл впервые в ЛЧ, а вообще третий раз за месяц. Семь очков за четыре тура напрягают не так, как четыре потери очков за пять матчей в Лиге чемпионов и АПЛ.

«Интер» дальше сыграет с нулевым пока «Лейпцигом», а «Арсенал» поедет к «Спортингу» уже не Рубена Аморима (но все еще Виктора Дьокереша). 

«ПСЖ» вел, но проиграл «Атлетико». Побеждают только с Сафоновым

«Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ» голом на 93-й – 2:1. К Джанлуиджи Доннарумме есть вопросы по решающему моменту.

Матвей Сафонов не сыграл, Луис Энрике все же впечатлился не настолько – и выпустил итальянца.

«Атлетико» подарил парижанам первый гол: Клеман Лангле прямо в штрафной потерялся под давлением Усмана Дембеле, в итоге легкий ассист – Уоррен Заир-Эмери перекинул Яна Облака без сопротивления. Правда, через четыре минуты и сам «ПСЖ» рядом со своими воротами дал «Атлетико» подхватить мяч после сэйва Доннаруммы, воспользовался Науэль Молина. ВАР перепроверил, что он подставил не руку, а грудь – и гол подтвердили.

Вничью доиграли до добавленного времени, а там атака «ПСЖ» превратилась в резкий переход «Атлетико» − в нем Антуан Гризманн исправил свой неудачный матч дальним забросом на Анхеля Корреа. Аргентинец обработал, убрал защитника и уже из штрафной пробил – вроде бы даже в Доннарумму, но от руки кипера мяч влетел в ворота.

● «ПСЖ» не выиграл третий подряд матч ЛЧ. Победа все еще одна – в первом туре над «Жироной», когда играл Матвей Сафонов. У Доннаруммы поражения от «Арсенала» и «Атлетико», а также ничья с ПСВ. Мадридцев тоже колбасит: выиграли сейчас после двух неожиданных поражений подряд (от «Бенфики» и «Лилля»). 

● Парижане теперь на 25-м месте в таблице. Вывалились в зону однозначного вылета, для прохода в стыки за 1/8 финала нужно быть хотя бы на 24-м. Причем выше именно те, у кого больше очков, не просто соперники по разнице.

У «ПСЖ» в календаре топ-матч против «Баварии», а «Атлетико» предстоит открыть пятый тур в Праге со «Спартой».

Сенсация длится: «Брест» выиграл и идет в топ-4

«Брест» еще раз выиграл, теперь в гостях у «Спарты» – 2:1. Продолжают удивлять.

Французы забили первый мяч сочно: Эдмилсон Фернандеш поймал мяч на лету и положил под штангу. Но победным стал автогол открытия первых туров Каана Кайринена из «Спарты» (после перехвата у чужой штрафной от тучного форварда Людовика Ажорка). Потому что пражский «избранный» один мяч отыграл, но не больше.

● У «Бреста» 10 очков за четыре тура: третья победа при одной ничьей. Причем благодаря 4:0 с «Зальцбургом» во втором туре и разница прекрасная, так что французы на четвертом месте в общей таблице! «Спарта» проиграла второй матч подряд, по нисходящей после победы и ничьей в первых турах.

● «Брест» в Лиге чемпионов намного лучше и намного выше, чем в чемпионате Франции. Там лишь четыре победы за 10 туров и 11-е место. Все еще намного ближе (в трех очках) к зоне вылета, чем к лигочемпионским местам на следующий сезон.

Чехи, как мы уже видели, примут «Атлетико», а «Брест» съездит в Барселону на самую большую проверку сезона.

Юный Конате решил матч для «Зальцбурга». В сантиметрах от хет-трика

«Ред Булл Зальцбург» выиграл в Роттердаме – 3:1. Двумя голами вспыхивающей звезды.

«Зальцбург» вообще впервые в этой ЛЧ забил – сухую серию перед самым перерывом сломал ивуарийский форвард Карим Конате. А в середине второго тайма сам же добавил второй мяч. Победным стал как раз он, потому что «Ред Булл» пропустил на 81-й минуте даже в большинстве – алжиро-французский полузащитник Анис Хадж-Муса впервые забил за «Фейеноорд».

Этому Конате, принесшему победу, всего 20, он в клубной системе несколько лет, персонаж уже заметный: был, например, в шорт-листе на лучшего молодого игрока прошлого сезона (взять при Ламине Ямале было невозможно, но все же). Он мог даже делать хет-трик, но пробил с пенальти в перекладину. Третий мяч пришлось забивать партнерам сразу после.

● «Зальцбург» набрал первые очки в ЛЧ. Выездная победа сильно контрастирует с тремя подряд сухими поражениями, главный тренер Пеп Лейндерс наконец-то смог. «Фейеноорд» второй раз проиграл после двух подряд побед.

● Победа первая для всего «Ред Булла». «Лейпциг»-то проиграл четыре из четырех на старте, а младший брат из системы вот теперь чуть поднялся.

«Фейеноорду» через три недели испытывать на себе разозленный, но кризисный «Манчестер Сити», а «Зальцбургу» принимать «Байер» после 0:4.

Сухая «Аталанта» – сюрприз. Теперь победа на ноль в Германии

«Аталанта» обыграла «Штутгарт» в гостях – 2:0. Никто не может им забить.

А сами во втором тайме закинули два, победный сделала связка Шарль де Кетеларе – Адемола Лукман. Нигерийский форвард замкнул прострел бельгийского партнера. Николо Дзаньоло в конце увеличил.

● «Аталанта» сушит всех: четыре раза на ноль подряд. Да, тут дважды по нулям (с «Арсеналом» и «Селтиком»), но есть и две победы – на уверенные восемь очков. «Штутгарт» привез из Италии три очка – из Турина, а дома другим итальянцам проиграл, остаются с четырьмя, была еще ничья со «Спартой».

● У Лукмана третий гол в этой ЛЧ и пятый – за полторы недели. Когда забивает «Аталанта» в Лиге чемпионов, значит Лукман участвует, так было с «Шахтером». Три дня назад он дублем помог разгромить «Наполи» в Серии А (оба с передач Де Кетеларе), теперь еще один победный.

«Штутгарт» дальше сыграет в гостях с «Црвеной Звездой», «Аталанта» поедет сушить «Янг Бойз».

«Бавария» взяла трудный, тихий и запоздавший матч. Головами Кейна и Мусиалы

«Бавария» еле пробила «Бенфику» в проблемном матче – 1:0. Джамал Мусиала приносит очки.

Игру начали на 20 минут позже, потому что болельщики не успели доехать на «Альянц-Арену»: португальские фанаты надымили в метро (говорят, зажгли файеры прямо по пути, чуть ли не в вагоне), пришлось останавливать работу транспорта на 40 минут, а иначе на стадион не доехать.

На самой арене было непривычно тихо из-за трагедии: в первые минуты стало плохо баварскому фанату, спасти на месте его не смогли, и активный сектор «Баварии» снизил громкость.

Мюнхенцы повели в середине второго тайма, сработало давление и заход через верх. Харри Кейн скинул, Джамал Мусиала забил с близкой дистанции.

● «Бавария» победила после двух поражений подряд. Совсем не так ярко, как было в первом туре, но важнее просто подняться, 0:1 от «Астон Виллы» и 1:4 с «Барсой» явно давили. «Бенфика» как раз проиграла второй раз (прошлый – «Фейеноорду»), но были на старте две победы, так что по очкам с мюнхенцами вровень.

● У Мусиалы первый гол в этой ЛЧ. Два его выхода в старте – две победы «Баварии». В первом туре он тоже был в основе и отдал два ассиста. На «Виллу» и «Барсу» выходил со скамейки во втором тайме.

У «Баварии» впереди ремейк победного финала ЛЧ-2020 с «ПСЖ», а «Бенфика» продолжит поездкой к «Монако» Александра Головина. 

Таблица за половину турнира

Да-да, уже середина.

«Ливерпуль» остался идеальным лидером в одиночку, потому что «Астон Вилла» потеряла. «Брест» – в топ-4 за счет прекрасной разницы, «ПСЖ» – вне зоны плей-офф, «Реал» и «Бавария» грустненько в конце первого столбца.

Пятый тур – 26-27 ноября, через три недели и после паузы на сборные.

«Реал» получил от «Милана», Холанд и «Сити» провалились у Дьокереша, идеальный «Ливерпуль» разнес Алонсо. Главное из ЛЧ во вторник

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP, Michal Cizek / AFP, Gabriel BOUYS / AFP; IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Im, IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/JOERAN STEINSIEK, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages/Srdjan Stevanovic, Adam Pretty

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