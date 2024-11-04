Аморим о матче с «Ман Сити»: «Если «Спортинг» выиграет, кто-то решит, что в «МЮ» приходит новый Фергюсон. Выводы могут быть ошибочными»
Рубен Аморим высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».
«Спортинг» встретится с действующими чемпионами Англии в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Это предпоследний матч Аморима на посту главного тренера португальской команды. Во время паузы на матчи сборных он возглавит «Манчестер Юнайтед».
Португальский специалист ответил на вопрос о важности завтрашней игры в контексте предстоящего перехода в «МЮ».
«Я сосредоточен на том, чтобы «Спортинг» победил. Выводы для меня не важны, потому что они могут быть ошибочными.
Если результат будет отрицательным, ожидания упадут. Если мы выиграем, то кто-то будет думать, что [в «Юнайтед»] приходит новый Алекс Фергюсон. Будет очень сложно», – сказал Аморим.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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