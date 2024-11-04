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«Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, естественно. Он выиграл в дерби». Ещенко о Кубке России

Андрей Ещенко уверен, что «Спартак» обыграет «Ростов» в Фонбет Кубке России.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ состоится в Москве во вторник, 5 ноября. Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

«Естественно, «Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с «Динамо», «Ахмат» их скрутил. «Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше.

Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», – сказал бывший защитник красно-белых.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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