Вингер «Порту» Пепе остановил атаку из-за травмы опекуна. Фанаты аплодировали ему, футболисты «Эшторила» поблагодарили
Игрок «Порту» совершил благородный жест в матче с «Эшторилом».
Во время матча 10-го тура чемпионата Португалии вингер «Порту» Пепе Акино при счете 1:0 в пользу его команды выходил к воротам соперника.
Опекавший его защитник Педру Амарал попытался отнять мяч у Пепе, но дернул мышцу задней поверхности бедра в процессе и упал.
Вингер «Порту» оказался без опеки в штрафной, но, увидев травму игрока «Эшторила», остановился и не стал продолжать атаку.
За это действие Пепе Акино удостоился аплодисментов болельщиков, также его поблагодарили футболисты «Эшторила».
«Порту» выиграл матч со счетом 4:0.
Изображения: скриншоты трансляции
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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