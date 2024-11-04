Вингер «Порту» Пепе остановил атаку из-за травмы опекуна. Фанаты аплодировали ему, футболисты «Эшторила» поблагодарили

Игрок «Порту» совершил благородный жест в матче с «Эшторилом».

Во время матча 10-го тура чемпионата Португалии вингер «Порту» Пепе Акино при счете 1:0 в пользу его команды выходил к воротам соперника.

Опекавший его защитник Педру Амарал попытался отнять мяч у Пепе, но дернул мышцу задней поверхности бедра в процессе и упал.

Вингер «Порту» оказался без опеки в штрафной, но, увидев травму игрока «Эшторила », остановился и не стал продолжать атаку.

За это действие Пепе Акино удостоился аплодисментов болельщиков, также его поблагодарили футболисты «Эшторила».

«Порту» выиграл матч со счетом 4:0.

Изображения: скриншоты трансляции