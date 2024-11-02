«Сити» проиграл два матча подряд впервые с сентября 2023-го

«Манчестер Сити» проиграл 2 матча подряд впервые за более года.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре АПЛ.

Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» проиграл две игры подряд впервые с сентября 2023 года, когда команда сперва уступила «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке лиги, а позже проиграла «Вулверхэмптону» (1:2) в матче АПЛ.