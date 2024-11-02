«Сити» проиграл два матча подряд впервые с сентября 2023-го
«Манчестер Сити» проиграл 2 матча подряд впервые за более года.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре АПЛ.
Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Манчестер Сити» проиграл две игры подряд впервые с сентября 2023 года, когда команда сперва уступила «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке лиги, а позже проиграла «Вулверхэмптону» (1:2) в матче АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости