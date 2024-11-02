«Ман Сити» проиграл «Борнмуту», хотя котировался явным фаворитом матча

«Манчестер Сити» уступил в гостях «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре АПЛ.

В прематче «горожане» котировались явными фаворитами за 1.55. На «Борнмут» давали 5.60. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.58. Это первое поражение «Ман Сити» на выезде за 15 матчей в АПЛ.

«Горожане» расположились на второй строчке в таблице и отстают от «Ливерпуля» на два очка.

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