«Ман Сити» проиграл «Борнмуту», хотя котировался явным фаворитом матча
«Манчестер Сити» уступил в гостях «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре АПЛ.
В прематче «горожане» котировались явными фаворитами за 1.55. На «Борнмут» давали 5.60. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.58. Это первое поражение «Ман Сити» на выезде за 15 матчей в АПЛ.
«Горожане» расположились на второй строчке в таблице и отстают от «Ливерпуля» на два очка.
Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости