Роналду после 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку» 

Криштиану Роналду поделился мыслями после ничьей с «Аль-Хилалем» (1:1).

«Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку сегодня!» – написал форвард «Аль-Насра» в соцсетях.

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср » на 6 очков отстает от лидирующего «Аль-Хилаля ».