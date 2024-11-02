Роналду после 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку»
Криштиану Роналду поделился мыслями после ничьей с «Аль-Хилалем» (1:1).
«Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку сегодня!» – написал форвард «Аль-Насра» в соцсетях.
Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» на 6 очков отстает от лидирующего «Аль-Хилаля».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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