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Мостовой про ЦСКА – «Спартак»: «Уместна ничья или победа в один мяч. Команды в равном положении – очень сложно сказать, кто выиграет»

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартака» с ЦСКА и в 14-м туре Мир РПЛ.

– Перед игрой с «Факелом» мы говорили о том, что у ЦСКА все налаживается, есть хорошая игра. Результат 0:0 с воронежцами остановил эти обсуждения. Играл ЦСКА хоть и нормально, но они не забили.

А «Спартак» вроде бы и играл как-то неважно, проиграли «Краснодару», с Нижним мучились и только благодаря ошибкам выиграли. Вот как при таких раскладах определить лучшего? У меня такое мнение, что ничья уместна в этой игре или победа в один мяч.

– «Спартак» не выигрывает у соперников из верхней части таблицы.

– Я на это вообще не обращаю внимания. С «Зенитом» вон вничью сыграли. А если «Спартак» выиграет у ЦСКА, то эта тема сразу закроется, что ли? Без статистики нельзя, ведь она очень важна, но от нее всегда тоже отталкиваться нельзя.

Дерби будет ничейным, скорее всего. Тут очень сложно сказать, кто выиграет, команды в равном положении, – отметил бывший игрок «Спартака».

ЦСКА примет красно-белых в чемпионате России 2 ноября. Армейцы располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы с 24 очками, красно-белые – на 6-м месте с 22 очками.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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logoАлександр Мостовой
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