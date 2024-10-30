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Форвард «Айнтрахта» Мармуш надел маску по случаю Хэллоуина после победного гола «Гладбаху» в Кубке Германии

Омар Мармуш отпраздновал гол в маске перед Хэллоуином.

25-летний египетский нападающий «Айнтрахта» вышел на замену на 63-й минуте в матче 2-го раунда Кубка Германии против «Боруссии» Менхенгладбах и на 70-й забил победный гол (2:1).

После гола Мармуш надел маску по случаю Хэллоуина, который отмечается 31 октября, раскинул руки в разные стороны и отпраздновал взятие ворот перед фанатами.

Отметим, что «Айнтрахт» с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артюра Теате.

Омар делит первое место с  Харри Кейном из «Баварии» в списке лучших бомбардиров Бундеслиги – у них по 9 голов в 8 матчах. Подробная статистика игрока «Айнтрахта» – здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke

Мармуш – в списке самых результативных игроков топ-лиг

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoКубок Германии
logoстиль
logoОмар Мармуш
logoАртюр Теате
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