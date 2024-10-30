«Привыкли, что «Золотой мяч» получают люди из космоса, а он простак. Даже в нашей команде были футболисты куда ярче». Хавбек «Ахмата» Швец об игре с Родри в дубле «Вильярреала»

Антон Швец рассказал об игре с Родри во второй команде «Вильярреала».

«Родри в «Вильярреале» с 17 лет, переходил туда из «Атлетико Мадрид». Мы пересеклись в дубле. Бывает, смотришь на футболиста и думаешь: «Талант от бога!» Про Родри такого вообще не скажешь. Качественный опорник, бесспорно, но даже в нашей команде были футболисты куда ярче. Зато за полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажерках, как сейчас модно. Еще с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне. Расскажу историю, сами поймете.

У нас вечерний матч. Перед этим стоим с ребятами, общаемся, и кто-то рассказывает: «Сегодня утром на пляже видели Родри. Играл в футбол с семьей». Я смутился: «Зачем ему это в день матча?» Есть футболисты, которые целый день играют в футбол – неважно, где и с кем. Но Родри совсем не из таких, поэтому я и удивился. И действительно: заходит в раздевалку – весь в песке, с волос сыпется, сам весь красный, одет в первое попавшееся. И в этом весь он.

Хоть он и был на своей волне, в клубе понимали, что из него вырастет большой футболист. Он быстро поднялся в основу, закрепился там, ну а дальше – история. В «Вильярреале» вовремя поняли его потенциал и отпустили на повышение: сначала он вернулся в «Атлетико Мадрид», потом уехал в «Манчестер Сити» к Гвардиоле. Вот настолько важно дать футболисту шанс вовремя уйти.

Да, стабильный, умный, но не было ощущения, что это футболист другого уровня. Мы привыкли, что «Золотой мяч» получают Месси, Роналду – люди из космоса. А Родри – простак. Но, уверен, он заслужил эту награду», – сказал полузащитник «Ахмата».