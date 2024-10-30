«Флик был впечатлен «Миланом» Сакки. Он также ездил к Де Дзерби до «Барсы». Галли о тренере

Филиппо Галли считает, что Ханси Флик вдохновлялся «Миланом» Арриго Сакки.

Галли – бывший защитник «Милана», он играл за клуб с 1983 по 1996 годы, среди прочих трофеев 5 раз выиграл чемпионат Италии и 3 раза Кубок/Лигу чемпионов .

«Я рад, что Флик, играя за «Баварию», был впечатлен нашей командой, потому что «Милан » [Сакки ] побеждал и убеждал своей игрой, дарил эмоции. Тот » Милан» был новаторским для футбольного мира, особенно для Италии, когда все команды играли там на контратаках.

Сакки называли сумасшедшим, маньяком. Он был тренером, одержимым работой. Весь день говорил о футболе, тренировках, ежедневной работой он убеждал всех. И, конечно, результатом. Мы верили в его метод.

Сходство [того «Милана»] с традициями «Барсы»в том, чтобы играть в футбол, не ждать, что сделает соперник, хотеть самим быть главными на поле. Я видел «Барсу» в матче против «Реала».

Я также хорошо знаю Роберто Де Дзерби и знаю, что Флик дважды ездил к нему, прежде чем приступить к работе в «Барсе»», – сказал Галли в интервью SER Catalunya.

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