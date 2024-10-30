  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Флик был впечатлен «Миланом» Сакки. Он также ездил к Де Дзерби до «Барсы». Галли о тренере
5

«Флик был впечатлен «Миланом» Сакки. Он также ездил к Де Дзерби до «Барсы». Галли о тренере

Филиппо Галли считает, что Ханси Флик вдохновлялся «Миланом» Арриго Сакки.

Галли – бывший защитник «Милана», он играл за клуб с 1983 по 1996 годы, среди прочих трофеев 5 раз выиграл чемпионат Италии и 3 раза Кубок/Лигу чемпионов.

«Я рад, что Флик, играя за «Баварию», был впечатлен нашей командой, потому что «Милан» [Сакки] побеждал и убеждал своей игрой, дарил эмоции. Тот » Милан» был новаторским для футбольного мира, особенно для Италии, когда все команды играли там на контратаках.

Сакки называли сумасшедшим, маньяком. Он был тренером, одержимым работой. Весь день говорил о футболе, тренировках, ежедневной работой он убеждал всех. И, конечно, результатом. Мы верили в его метод.

Сходство [того «Милана»] с традициями «Барсы»в том, чтобы играть в футбол, не ждать, что сделает соперник, хотеть самим быть главными на поле. Я видел «Барсу» в матче против «Реала».

Я также хорошо знаю Роберто Де Дзерби и знаю, что Флик дважды ездил к нему, прежде чем приступить к работе в «Барсе»», – сказал Галли в интервью SER Catalunya.

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoБавария
logoМарсель
logoМилан
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
Арриго Сакки
logoРоберто Де Дзерби
logoФилиппо Галли
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик с первого дня в «Барселоне» запретил игрокам жаловаться и спорить с судьями. Он считает, что футболистам нужно сосредоточиться на игре
5128 октября, 20:57
Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля
6128 октября, 14:56
Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»
3127 октября, 10:58
У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11
1727 октября, 01:31
«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался
24726 октября, 23:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Забивайте голы, считая деньги шейхов! Игра про футбол и деньги
1 минуту назадСпецпроект
Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Плохая игра, шокирующие результаты, ужасное положение. Эрик настоял на покупке Антони и Каземиро – худших трансферах клуба, сделанных в панике»
314 минут назад
Владимир Пономарев: «Карпин – посредственный тренер. У него нет авторитета, не зря тренирует только «Ростов», да и там ни черта не получается»
717 минут назад
Клопп о Рамосе: «Он не мог не знать, что травмирует Салаха, и все же сделал это. Мне этого не понять, у меня таких игроков никогда не было»
10336 минут назад
«МЮ» просил экспертов не хвалить Санчо во время аренды в «Боруссию», чтобы не портить имидж клуба (ESPN)
2336 минут назад
«Привыкли, что «Золотой мяч» получают люди из космоса, а он простак. Даже в нашей команде были футболисты куда ярче». Хавбек «Ахмата» Швец об игре с Родри в дубле «Вильярреала»
2644 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона», «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
3251 минуту назад
«Винисиус бы победил, выиграй он Кубок Америки. Родри – футболист, которого нужно оценивать все 90 минут, детали ставят его выше». Польский журналист Иваньски о «Золотом мяче»
4657 минут назад
«Спортинг» хочет отложить уход Аморима. Тренера могут отпустить в «МЮ» во время международной паузы
16сегодня, 17:41
Рафинья о разгромах «Баварии» и «Реала»: «Самая важная неделя впереди, но эту я запомню на всю жизнь. Всегда хотел играть в «Барсе» – видел, как великие бразильцы добиваются успеха здесь»
29сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» принимает «Аякс»
340 секунд назадLive
«Эмполи» – «Интер». 0:2 – Фраттези сделал дубль, Гогличидзе удален на 31-й за удар в голень Тюраму. Онлайн-трансляция
163 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/16 финала. «Бавария» против «Майнца», «Фрайбург» победил «Гамбург»
87 минут назад
Вингер «Монако» Бен-Сигир о «ПСЖ» во главе Лиги 1: «Нет ни одной команды, превосходящей нас. Мы грозная команда, когда играем в наш футбол»
25 минут назад
«Пусть курит, пьет, еще что-то – если держит уровень и стабильно показывает мастерство». Лунев о вредных привычках футболистов
226 минут назад
«Брайтон» – «Ливерпуль». Ярош, Куанса, Эндо и Гакпо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
27 минут назад
Кубок Испании. 1-й раунд. «Севилья» против «Лас Росас», «Жирона» играет с «Эстремадурой 1924»
159 минут назадLive
Гвардиола об Амориме в «МЮ»: «Им нужны тренеры такого уровня. Происходившее там не означает, что так будет с другими»
4сегодня, 18:01
Клопп о работе в «Ред Булле»: «Это выдающееся достижение для меня. Не знаю, что мог сделать, чтобы все были счастливы. Я люблю все свои бывшие клубы»
3сегодня, 17:43
Джикия пропустит 3-4 недели из-за травмы. Защитник «Химок» повредил мышцу бедра в матче с «Динамо»
5сегодня, 17:22