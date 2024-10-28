Палмер о том, что Мареска сравнил его с Дзолой: «Не особо следил за игрой Джанфранко, честно говоря. Знаю, что он икона FIFA – должно быть, он был хорош»

Коул Палмер ответил на сравнения с Джанфранко Дзолой.

После победы над «Ньюкаслом» (2:1) благодаря голу Палмера главный тренер «Челси » Энцо Мареска оценил игру полузащитника так: «Не думаю, что Коул знаком с Джанфранко [Дзолой], но они очень похожи с точки зрения качеств и умения видеть то, чего не видят другие».

«Я знаю, что он икона FIFA, так что, должно быть, он был хорош. Честно говоря, я не особо следил за его игрой. Все говорят, что он был отличным игроком, поэтому спасибо», – сказал Палмер в интервью Sky Sports.