Этот «Челси» – самая молодая команда в истории АПЛ. Прошлые примеры вдохновляют

Побили рекорд «Лидса».

Против «Ньюкасла» в воскресенье «Челси» выпустил второй самый молодой состав на матч АПЛ в истории клуба – средний возраст всего 23 года и 89 дней. Рекорд поставили менее, чем год назад – в декабре 2023-го против «Кристал Пэлас» Маурисио Почеттино собрал основу средним возрастом 23 года и 21 день.

Но на самом деле «Челси»-2024/25 стал даже моложе. Премьер-лига подсчитала, что средний возраст стартового состава – рекордно низкий. Такой молодой команды в чемпионате Англии еще не было.

Трижды самые молодые команды тренировал Маурисио Почеттино – два сезона подряд с «Тоттенхэмом» и прошлый с «Челси». Откровенно плохо получилось только у Венсана Компани в «Бернли» – только они закончили в зоне вылета.

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В этом сезоне Энцо Мареска еще не выпускал на поле в АПЛ игрока старше 27 лет. Это было бы непросто.

Старше 30 лет в заявке «Челси» вообще только третий вратарь Маркус Беттинелли. При этом самому молодому игроку, сыгравшему в Премьер-лиге, всего 18 лет – форвард Марк Гиу.

Это не случайность: «Челси» не скрывает, что делает ставку на молодых. Более того, Daily Mail пишет, что недовольство стратегией стало одной из причин увольнения Маурисио Почеттино. Аргентинец регулярно говорил, что команде не хватает опыта, а один раз даже сказал, что «не хочет быть тренером, который выставляет самый молодой состав в истории».

У 44-летнего Марески с этим проблем не было – поэтому сейчас молодая команда добивается результатов. И в ближайшее время подъедут новые молодые таланты – разрывающий бразильскую лигу Эстеван из «Палмейраса» и плеймейкер из Эквадора Кендри Паес, им по 17.

Самая молодая команда Англии до «Челси» – «Лидс» Дэвида О’Лири. Они взяли бронзу

«Лидс» Дэвида О’Лири на стыке веков впечатлял. С самым молодым составом в истории тренер забрался на третье место в Премьер-лиге. Следом за «МЮ» и «Арсеналом», выше «Ливерпуля» и «Челси».

«Это напоминало мне, как я сам пробился в основу «Арсенала» в 17 лет и воспользовался шансом, – вспоминал О’Лири. – В «Лидсе» собралась банда, которая раскрывалась под давлением. Они не боялись. Возможно, их молодость и наивность помогала – они даже не знали, что творят. Когда кто-то говорил про неопытность моих игроков, они только больше хотели показать, на что способны».

Игрок той команды, норвежец Эйрик Бакке, рассказывал, что одним из факторов при выборе «Лидса» для него стал именно молодость одноклубников: «Харри Кьюэлл был моложе меня, а стал лучшим молодым игроком сезона. Возможно, у нас был самый талантливый состав».

И тогда «Лидс», где старше 30 были только вратарь Найджел Мартин, защитник Лукас Радебе и опорник Дэвид Бэтти, не только взлетел на третье место, но потом и пошумел в Лиге чемпионов. Из той команды вышли и Пол Робинсон (весь сезон-1999/00 был вторым), и Джеймс Милнер (тогда еще рос в академии).

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В сезоне-2004/05 «Челси» стал самым молодым чемпионом в истории АПЛ. В начале того сезона Джону Терри было 23 года, а Петру Чеху – 22. Ядро той команды в сезоне-2009/10 стало еще и самым возрастным чемпионом Премьер-лиги.

Судя по всему, рассчет у Тодда Боули такой же: собрать молодое ядро, которое, начав побеждать, будет в прайме еще много-много лет.

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Фото: Gettyimages /Ryan Pierse