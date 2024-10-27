Сколько же моментов запорол «Локо»! Но Батраков забил – 1:1 с «Зенитом»

Событийная ничья.

«Зенит» и «Локомотив» закончили 1:1 центральный матч тура Мира РПЛ. Матч мог повернуться куда угодно, у обеих команд было моментов гораздо больше, чем на один гол.

«Было легче забить, чем не забить». Парад топ-моментов «Локо» – и ноль реализации

Матч начался сдержанно: «Локо» присматривался к «Зениту», только через полчаса начал создавать моменты.

Они вышли очень острыми, но итог – вайбы «Манчестер Юнайтед» .

На 39-й минуте Сесар Монтес воспользовался срезкой соперников на дальнюю, открылся и головой ударил почти в упор. Но каким-то чудом просто не попал.

Монтес сам поверить не мог, что промахнулся. Как?

Но это даже не главный промах «Локо».

Уже на 45-й минуте Алексей Батраков прорвался в штрафную, покатил Дмитрию Воробьеву под удар. До ворот «Зенита» – 10 метров. Но Воробьев послал в небо.

В перерыве Дмитрий сам оценил: «Было легче забить, [чем не забить]. Такая хорошая атака. К сожалению, моя реализация подвела» .

Батраков забил «Зениту». Ответил на гол Мостового!

«Локо» не использовал столько шансов, а второй тайм начался с гола «Зенита».

Атака вышла максимально простой – в три паса: вынесли из штрафной на Клаудиньо, бразилец придержал мяч, выкатил на мчавшего Андрея Мостового, а он пробил мимо вышедшего Ильи Лантратова. Все!

«Зенит» повел и контролировал игру, тоже создавал немало моментов – пока на 68-й минуте не включился Алексей Батраков.

На замену вышел Сергей Пиняев и через минуту шикарным навесом нашел Батракова в штрафной «Зенита». Алексей не стал принимать мяч и зарядил в касание, правой с лета – Евгений Латышонок не дотянулся.

Оцените хореографию.

На 89-й минуте «Локо» даже мог повести – прошел в штрафную Тимур Сулейманов, отдал Батракову, Алексей технично вернул пяточкой под удар, но Сулейманов не попал в створ. Схватился за голову, должен был забивать. В коллекцию.

«Зенит» тоже мог вырывать победу – мы же говорили, были варианты во все стороны . Но простил Артур – в концовке пришлось менять из-за травмы и его (отыграл только 20 минут), и Батракова. Эпизод с Алексеем выглядел жутковато.

Он не смог уйти сам – надеемся, что тут больше болевого шока, а без серьезной травмы одного из главных игроков сезона обойдется.

На интервью после игры, например, пришел – немного прихрамывал, да. Но все же хороший знак.

«Зенит» и «Локо» рядом, а «Краснодар» рад. Остался лидером и может уйти подальше

Что значит этот исход.

● «Локо» не проигрывает «Зениту» три матча подряд – с апреля 2023-го : тогда 1:2, а за железнодорожников забивал Максим Глушенков. Были еще 2:1 осенью, и 3:1 в декабре того же года.

● Батраков – восторг: восемь голов и шесть ассистов в 13 матчах . Лучший в РПЛ по голам, второй по голевым после Вендела.

● «Зенит» снова теряет очки: второй раз за четыре последних матча РПЛ – с «Краснодаром» и «Локомотивом». Конкурентами за чемпионство!

Теперь таблица РПЛ выглядит так. Краснодарцы довольны, что продолжили лидировать даже с понедельничным самарским матчем в запасе.

Дальше у «Зенита» в чемпионате до паузы на сборные домашнее махачкалинское «Динамо» и выезд к «Ахмату», а у «Локомотива» на своем поле «Рубин» и «Факел».

Страшно за Батракова. Нога жутко выгнулась из-за удара шипами

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев