Сколько же моментов запорол «Локо»! Но Батраков забил – 1:1 с «Зенитом»
Событийная ничья.
«Зенит» и «Локомотив» закончили 1:1 центральный матч тура Мира РПЛ. Матч мог повернуться куда угодно, у обеих команд было моментов гораздо больше, чем на один гол.
«Было легче забить, чем не забить». Парад топ-моментов «Локо» – и ноль реализации
Матч начался сдержанно: «Локо» присматривался к «Зениту», только через полчаса начал создавать моменты.
Они вышли очень острыми, но итог – вайбы «Манчестер Юнайтед».
На 39-й минуте Сесар Монтес воспользовался срезкой соперников на дальнюю, открылся и головой ударил почти в упор. Но каким-то чудом просто не попал.
Монтес сам поверить не мог, что промахнулся. Как?
Но это даже не главный промах «Локо».
Уже на 45-й минуте Алексей Батраков прорвался в штрафную, покатил Дмитрию Воробьеву под удар. До ворот «Зенита» – 10 метров. Но Воробьев послал в небо.
В перерыве Дмитрий сам оценил: «Было легче забить, [чем не забить]. Такая хорошая атака. К сожалению, моя реализация подвела».
Батраков забил «Зениту». Ответил на гол Мостового!
«Локо» не использовал столько шансов, а второй тайм начался с гола «Зенита».
Атака вышла максимально простой – в три паса: вынесли из штрафной на Клаудиньо, бразилец придержал мяч, выкатил на мчавшего Андрея Мостового, а он пробил мимо вышедшего Ильи Лантратова. Все!
«Зенит» повел и контролировал игру, тоже создавал немало моментов – пока на 68-й минуте не включился Алексей Батраков.
На замену вышел Сергей Пиняев и через минуту шикарным навесом нашел Батракова в штрафной «Зенита». Алексей не стал принимать мяч и зарядил в касание, правой с лета – Евгений Латышонок не дотянулся.
Оцените хореографию.
На 89-й минуте «Локо» даже мог повести – прошел в штрафную Тимур Сулейманов, отдал Батракову, Алексей технично вернул пяточкой под удар, но Сулейманов не попал в створ. Схватился за голову, должен был забивать. В коллекцию.
«Зенит» тоже мог вырывать победу – мы же говорили, были варианты во все стороны. Но простил Артур – в концовке пришлось менять из-за травмы и его (отыграл только 20 минут), и Батракова. Эпизод с Алексеем выглядел жутковато.
Он не смог уйти сам – надеемся, что тут больше болевого шока, а без серьезной травмы одного из главных игроков сезона обойдется.
На интервью после игры, например, пришел – немного прихрамывал, да. Но все же хороший знак.
«Зенит» и «Локо» рядом, а «Краснодар» рад. Остался лидером и может уйти подальше
Что значит этот исход.
● «Локо» не проигрывает «Зениту» три матча подряд – с апреля 2023-го: тогда 1:2, а за железнодорожников забивал Максим Глушенков. Были еще 2:1 осенью, и 3:1 в декабре того же года.
● Батраков – восторг: восемь голов и шесть ассистов в 13 матчах. Лучший в РПЛ по голам, второй по голевым после Вендела.
● «Зенит» снова теряет очки: второй раз за четыре последних матча РПЛ – с «Краснодаром» и «Локомотивом». Конкурентами за чемпионство!
Теперь таблица РПЛ выглядит так. Краснодарцы довольны, что продолжили лидировать даже с понедельничным самарским матчем в запасе.
Дальше у «Зенита» в чемпионате до паузы на сборные домашнее махачкалинское «Динамо» и выезд к «Ахмату», а у «Локомотива» на своем поле «Рубин» и «Факел».
Страшно за Батракова. Нога жутко выгнулась из-за удара шипами
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Выход один на один Артура в концовке, вынос из пустых ворот Воробьева, выход один на один Мостового в 1 тайме.