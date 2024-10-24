Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА: «Даже не задумывался о другом варианте. Руководство и тренеры не откажут, думаю»

Алан Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА.

Бывший игрок армейцев обучается для получения тренерской лицензии.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Он провел за клуб 395 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

– Получится ли провести стажировку в ЦСКА? Обсуждал это в клубе?

– Да, когда подавал документы, нужно было обязательно указать клуб, где я буду проходить стажировку. В моем случае он очевиден – ЦСКА.

Думаю, руководство и тренерский штаб пойдут мне навстречу и не откажут. Все будет хорошо – я даже не задумывался о другом варианте, – сказал Алан Дзагоев .

Дзагоев о том, что не играл в Европе: «Зидан сказал в Москве: «Дзагоев – хороший игрок, но «Реал» его кандидатуру не рассматривает». Сожалел, что не перешел в «Челси» или «Штутгарт»