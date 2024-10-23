Экс-футболисты сборной России по футболу Дзагоев, Васин и Щенников посетили «Акрон-Академию Коноплева»

Алан Дзагоев, Георгий Щенников и Виктор Васин провели день в «Акрон-Академии Коноплева» и оценили ее текущее развитие.

Генеральный директор академии Александр Помазан провел экскурсию по жилому и учебному корпусам для экс-футболистов ЦСКА и сборной России, а также показал реконструированный крытый манеж.

Также бывшие спортсмены поучаствовали в футбольных челленджах вместе с командой Академии 2015 года рождения, победившей в гала-отборе Кубка Колыванова в Москве. Мероприятие завершилось массовой автограф-сессией.

«Приезд именитых футболистов – это всегда праздник для учеников. Особенно важно, что один из гостей – наш воспитанник, который, безусловно, своей успешной карьерой внес вклад в формирование статуса академии. Уверены, что дети получили отличный заряд мотивации от приезда Алана, Георгия и Виктора», – заявил Помазан.

В 2022 году правительство Самарской области и футбольный клуб «Акрон» заключили концессионное соглашение о вхождении клуба в структуру управления академии в качестве учредителя и инвестора.