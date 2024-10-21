Дзагоев пройдет обучение для получения лицензии УЕФА: «Я сразу сказал, что у меня есть планы тренировать»

Алан Дзагоев пройдет тренерские курсы.

«Правда, что я пройду обучение для получения тренерской лицензии УЕФА. Я сразу сказал, что у меня есть дальнейшие планы тренировать», – сказал экс-игрок, а ныне тренер-селекционер ЦСКА .

Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год, в ноябре 2023-го он завершил карьеру футболиста.