Дзагоев пройдет обучение для получения лицензии УЕФА: «Я сразу сказал, что у меня есть планы тренировать»
Алан Дзагоев пройдет тренерские курсы.
«Правда, что я пройду обучение для получения тренерской лицензии УЕФА. Я сразу сказал, что у меня есть дальнейшие планы тренировать», – сказал экс-игрок, а ныне тренер-селекционер ЦСКА.
Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год, в ноябре 2023-го он завершил карьеру футболиста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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