Заир-Эмери о критике: «Даже Роналду критикуют, когда нечего сказать. Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в соцсетях»
Уоррен Заир-Эмери высказался о своем отношении к критике.
18-летнего полузащитника «ПСЖ» спросили, что он думает о критике, с которой столкнулся в новом сезоне. Игрок парижан регулярно получал игровые минуты под руководством Луиса Энрике, но пока не смог оказать такого же влияния на игру команды, как в прошлом сезоне.
«Критика? Она будет всегда. Когда я вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда об игроке нечего сказать... Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в социальных сетях», – сказал Заир-Эмери в интервью Téléfoot.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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