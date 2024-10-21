Заир-Эмери о критике: «Даже Роналду критикуют, когда нечего сказать. Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в соцсетях»

Уоррен Заир-Эмери высказался о своем отношении к критике.

18-летнего полузащитника «ПСЖ » спросили, что он думает о критике, с которой столкнулся в новом сезоне. Игрок парижан регулярно получал игровые минуты под руководством Луиса Энрике, но пока не смог оказать такого же влияния на игру команды, как в прошлом сезоне.

«Критика? Она будет всегда. Когда я вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда об игроке нечего сказать... Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в социальных сетях», – сказал Заир-Эмери в интервью Téléfoot.