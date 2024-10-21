Экс-судья Итурральде о падении Рафиньи в штрафной «Севильи»: «Это не пенальти. Есть небольшое касание рукой и коленом, но этого недостаточно»
Пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Севильей» назначен ошибочно.
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Напомним, «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:1 в 10-м туре Ла Лиги. Каталонцы открыли счет с пенальти на 24-й минуте – Рафинья упал в штрафной площади соперника после контакта с Пеке. 11-метровый реализовал Роберт Левандовски.
«Для меня это не пенальти. Есть небольшое касание рукой и коленом, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы назначить пенальти», – сказал Итурральде.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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