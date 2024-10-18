Умяров назвал топ-3 памятных события за 6 лет в «Спартаке»: «Победа в Кубке при Ваноли, ЛЕ с Виторией и сезон с Тедеско»

Наиль Умяров назвал топ-3 памятных события в «Спартаке».

– Назови свой топ-3 памятных событий за почти шесть лет в «Спартаке».

– Первое место – победа в Кубке при Ваноли. Второе – Лига Европы с Руем Виторией. И третье – сезон с Тедеско, когда мы взяли второе место.

– Как считаешь, на что мы можем рассчитывать в этом сезоне?

– Конечно, были необязательные потери очков. Но нужно сохранять позитив и положительные эмоции. Вся борьба впереди, – сказал хавбек «Спартака».