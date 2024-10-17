«Арсенал» хочет купить нападающего. «Канониры» сохраняют интерес к Шешко

Форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко интересен «Арсеналу».

«Канониры» хотят подписать нападающего в ближайшие трансферные окна, и одним из вариантов может стать 21-летний словенец, сообщает Football.London.

«Арсенал » сохраняет интерес к Шешко с лета, когда был готов заплатить за него 65 млн евро. Однако в июне Беньямин продлил контракт с клубом Бундеслиги.

В 13 матчах нынешнего сезона за «РБ Лейпциг » и сборную Словении Шешко забил 10 голов. Его статистику можно изучить здесь .