«Арсенал» хочет купить нападающего. «Канониры» сохраняют интерес к Шешко
Форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко интересен «Арсеналу».
«Канониры» хотят подписать нападающего в ближайшие трансферные окна, и одним из вариантов может стать 21-летний словенец, сообщает Football.London.
«Арсенал» сохраняет интерес к Шешко с лета, когда был готов заплатить за него 65 млн евро. Однако в июне Беньямин продлил контракт с клубом Бундеслиги.
В 13 матчах нынешнего сезона за «РБ Лейпциг» и сборную Словении Шешко забил 10 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football.London
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