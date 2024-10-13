Англия отстает от Греции на 3 очка после 4 туров Лиги наций. Они встретятся в Афинах в ноябре

Сборная Англии рискует финишировать второй в группе Лиги наций.

После четырех туров команда Ли Карсли отстает от Греции на 3 очка – 9 против 12. В следующем матче она сыграет с лидером группы в Афинах – это произойдет 14 ноября. Их первая встреча завершилась победой греков со счетом 2:1.

Англия выступает в лиге В. Если она станет второй в группе, то примет участие в стыковых матчах за право сыграть в лиге А в следующем розыгрыше.

Третье место сейчас занимает Ирландия – 3 очка. Замыкает квартет Финляндия , потерпевшая четыре поражения.