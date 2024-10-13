Англия отстает от Греции на 3 очка после 4 туров Лиги наций. Они встретятся в Афинах в ноябре
Сборная Англии рискует финишировать второй в группе Лиги наций.
После четырех туров команда Ли Карсли отстает от Греции на 3 очка – 9 против 12. В следующем матче она сыграет с лидером группы в Афинах – это произойдет 14 ноября. Их первая встреча завершилась победой греков со счетом 2:1.
Англия выступает в лиге В. Если она станет второй в группе, то примет участие в стыковых матчах за право сыграть в лиге А в следующем розыгрыше.
Третье место сейчас занимает Ирландия – 3 очка. Замыкает квартет Финляндия, потерпевшая четыре поражения.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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