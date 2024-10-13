Сборная Германии хочет продлить контракт с Нагельсманном, чтобы он работал и после ЧМ-2026
Юлиан Нагельсманн может остаться в сборной Германии после 2026 года.
Спортивный директор команды Руди Феллер рассказал о желании Немецкого футбольного союза продлить контракт с Нагельсманном, истекающий после чемпионата мира.
«Мы постараемся убедить Юлиана, что ему стоит остаться в сборной еще на несколько лет.
Я знаю, что ему нравится [работать в сборной Германии], но он по-прежнему молод, и у него, возможно, есть амбиции заняться чем-то другим», – сказал Феллер в эфире Welt-TV.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport1
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