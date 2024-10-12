Кроос записался на тренерские курсы. 34-летний немец завершил карьеру в июле

Тони Кроос записался на тренерские курсы.

34-летний экс-игрок «Реала » и сборной Германии пройдет обучение по программе УЕФА для получения тренерской категории B.

Подобный курс открыт для игроков, выступавших в профессиональных командах не менее семи лет, и не требует сдачи экзамена на категорию С.

Отмечается, что Кроос записался на учебу через «Реал» и будет посещать часть занятий на базе клуба.

Бывший футболист основал детскую академию и не заявлял о планах стать профессиональным тренером.

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