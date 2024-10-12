Кроос записался на тренерские курсы. 34-летний немец завершил карьеру в июле
Тони Кроос записался на тренерские курсы.
34-летний экс-игрок «Реала» и сборной Германии пройдет обучение по программе УЕФА для получения тренерской категории B.
Подобный курс открыт для игроков, выступавших в профессиональных командах не менее семи лет, и не требует сдачи экзамена на категорию С.
Отмечается, что Кроос записался на учебу через «Реал» и будет посещать часть занятий на базе клуба.
Бывший футболист основал детскую академию и не заявлял о планах стать профессиональным тренером.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Relevo
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