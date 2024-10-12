22

Кроос записался на тренерские курсы. 34-летний немец завершил карьеру в июле

Тони Кроос записался на тренерские курсы.

34-летний экс-игрок «Реала» и сборной Германии пройдет обучение по программе УЕФА для получения тренерской категории B.

Подобный курс открыт для игроков, выступавших в профессиональных командах не менее семи лет, и не требует сдачи экзамена на категорию С.

Отмечается, что Кроос записался на учебу через «Реал» и будет посещать часть занятий на базе клуба.

Бывший футболист основал детскую академию и не заявлял о планах стать профессиональным тренером.

Тони Кроос: «Индивидуальные награды в футболе не нужны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Relevo
logoСборная Германии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тони Кроос: «Реал» дважды выиграл ЛЧ без Роналду и Рамоса – они всегда адаптировались. Со мной будет так же»
413 октября, 20:00
Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»
713 октября, 18:07
Кроос раскритиковал новый клубный ЧМ: «В какой-то момент придется проснуться и начать немного больше думать об игроках и немного меньше – о деньгах»
793 октября, 13:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анатолий Бышовец: «Я намного богаче сегодняшних футболистов. Проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться»
1233 минуты назад
Лига наций. Португалия в гостях у Польши, Испания против Дании, Хорватия сыграет с Шотландией
1443 минуты назадLive
Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Войводину», «Факел» играет с «Торпедо-БелАЗ» 
2645 минут назадLive
Палмер о лучшем игроке мира: «Винисиус или Мбаппе. Назову Килиана»
29сегодня, 12:35
«Реалу» интересен Камбьязо из «Ювентуса». 24-летний защитник – запасной вариант на случай неудачных переговоров с Трентом (Tuttosport)
17сегодня, 12:19
Глушенков о возможном переходе: «Челси», «Рома» – да, «Валенсия» – нет. «Жирона»? Вдруг они как «Лестер», сезон выдали – и в Сегунду»
57сегодня, 12:11
Спрятали карточки футболистов прямо на Спортсе! Найдете все?
1сегодня, 12:00Спецпроект
Главу «Газпрома» Миллера включили в тренерский штаб «Зенита» на сайте клуба. Вскоре ошибку исправили
121сегодня, 11:30Фото
Хавбек ЦСКА Кисляк: «Месси был кумиром детства – он иначе видит футбол. В игре Родри, де Брюйне, Бареллы и Джаки стараюсь подмечать лучшее»
9сегодня, 11:27
Гасперини отдал бы «Золотой мяч» Лукману: «Он своими подвигами позволил «Аталанте» выиграть Лигу Европы. Тренер? Анчелотти»
15сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Пакистан о матче с Россией: «Игра в ноябре возможна. Общение с РФС продолжается»
11 минут назад
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Поеду я или нет, решится в понедельник. Мы на связи с клубом, но здоровье – прежде всего»
622 минуты назад
Первая лига. «Урал» принимает «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
744 минуты назадLive
Испания – Дания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 12:25
Польша – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 12:20
«Атлетико» нашел еще одного фаната, бросавшего предметы в Куртуа во время дерби. Он будет пожизненно забанен
2сегодня, 12:03
«Россияне очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Слышал только хорошие отзывы о стране». Мартинес из хабаровского СКА об РФ
3сегодня, 11:46
LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»
3сегодня, 11:30Live
Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»
14сегодня, 11:00
Акбашев забил с лета из-за штрафной после подачи углового. У игрока «Черноморца» первый гол в сезоне
5сегодня, 10:35Видео