«Целенаправленная антироссийская политика и провокация шовинистически настроенных движений». Депутат Свищев об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии

Дмитрий Свищев высказался об оскорблениях игроков с паспортом РФ в Финляндии.

Ранее сообщалось, что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева, которые имеют российское гражданство.

– Вы высказывались по ситуации с оскорблением российских футболистов в Финляндии. Наше консульство уже выразило обеспокоенность по этой истории, но пока нет решения, как защитить сограждан. Что ждать дальше?

– Традиционно Россия и Финляндия были дружественными странами. Наши соотечественники постоянно ездили в гости в Финляндию, финны – к нам. Были прекрасные бизнес-отношения, все было выстроено и работало как часы.

А все, что происходит сейчас, мне кажется, это целенаправленная антироссийская политика и провокация отдельно взятых шовинистически настроенных движений, чтобы создавать негатив по отношению друг к другу. У российских владельцев отняли хоккейный стадион в Хельсинки. Сейчас на футбольных стадионах оскорбляют наших ребят (а у них, между прочим, есть и финское гражданство) по национальному признаку. А это уже преступление.

И правильно поступили в местной футбольной федерации, что приостановили игру. Надеюсь, еще последует жесткое наказание виновных.

Обидно, что подобное идет через спорт. Мы сами всегда говорили, что спорт вне политики. Но он сегодня, к сожалению, стал неотъемлемой частью политики. Значит, при каждом посольстве должен быть атташе по спорту, который будет реагировать на инциденты подобного уровня. Есть же атташе по культуре, военный атташе. А спорт – важная часть жизни.

Интересы российских спортсменов кто‑то же должен защищать в отдельно взятой стране. Если он гражданин Российской Федерации, то это прямая ответственность государства – отвечать за его безопасность и пребывание или участие в спортивных мероприятиях за рубежом, – сказал депутат Госдумы.