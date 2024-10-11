Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»

Матвей Кисляк считает, что ЦСКА находится на одном уровне с «Зенитом».

Полузащитник армейцев сослался на матч в 8-м туре Мир РПЛ , где петербуржцы одержали победу со счетом 1:0.

«Если моменты неочевидные, то это больше не класс, а удача. С «Зенитом » у нас было много моментов, но мы не забили, а они – да.

Может быть, кто-то считает, что они победили на классе. Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент», – заявил Кисляк .