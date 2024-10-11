Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»
Матвей Кисляк считает, что ЦСКА находится на одном уровне с «Зенитом».
Полузащитник армейцев сослался на матч в 8-м туре Мир РПЛ, где петербуржцы одержали победу со счетом 1:0.
«Если моменты неочевидные, то это больше не класс, а удача. С «Зенитом» у нас было много моментов, но мы не забили, а они – да.
Может быть, кто-то считает, что они победили на классе. Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент», – заявил Кисляк.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости