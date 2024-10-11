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Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»

Дидье Дешам оценил победу Франции над Израилем (4:1) в Лиге наций.

– Как оцените исход матча?

– Позитивно. Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент.

В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны.

– Франция снова эффективна. Связано ли это со слабостью Израиля?

– Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем – это мы ужасны.

Никогда нельзя умалять заслуг в случае с победой. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же классом, что и Бельгия, но это не умаляет нашей победы.

– Стадион был почти пуст, сложно так играть?

– Футболисты к этому не привыкли, даже если я им говорил, что это не должно повлиять на концентрацию и вовлеченность. Но эта группа игроков излучает энтузиазм и сохраняет концентрацию.

– Что скажете о выступлении Майкла Олисе?

– У него была не лучшая игра, он это знает. Потенциально этот игрок умеет мное, но сегодня было много технического брака, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
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