7 мин.

Разгром Черчесова, рекорд Холанда, Англия проиграла Греции. Главное в Лиге наций

41

Удобный дайджест.

В шести группах Лиги наций прошли десять игр. Вкратце – обо всех событиях четверга.

Бельгия отыгралась в Италии с 0:2, Франция без Мбаппе разгромила Израиль

● Италия принимала Бельгию в группе А2, и опять в ее матче случился быстрый гол: на второй минуте Андреа Камбьязо со второй попытки замкнул прострел Федерико Димарко. Вскоре снова суперпас Димарко привел к удару Камбьязо, а на добивании четко сыграл Матео Ретеги – 2:0.

Итальянцам все испортило прямое удаление Лоренцо Пеллегрини, который влетел сзади в ногу Артюрю Теате – Бельгия тут же забила после отличного розыгрыша штрафного, где Максим де Кейпер уложил мяч в угол. А Леандро Троссард к ассисту в первом тайме добавил гол во втором – тоже после стандарта. 2:2.

В десяти последних матчах без учета товарищеских Италия сыграла всухую лишь раз – в квалификации против Украины. При этом Бельгии она проигрывает крайне редко – всего четырежды в 25 играх, не уступила и сейчас.

● Израиль играл с Францией в Будапеште – она приехала уже без покинувшего сборную Антуана Гризманна, а еще без травмированного Килиана Мбаппе. Эдуардо Камавинга забил после очень неудачного приема мяча голкипером Омри Глазером. Вскоре Омри Гандельман сравнял ударом головой, но еще в первом тайме Кристофер Нкунку ушел от двух защитников и забил первый мяч за сборную.

В конце израильтян добил Маттео Гендузи: забил сам, а потом еще и ассистировал Брэдли Барколя – 4:1. У Франции это только пятая победа над Израилем в 11 матчах.

По итогам трех туров Италия идет первой в группе с 7 очками, у Франции – 6, у Бельгии – 4, у Израиля – 0. Следующие матчи – 14 октября: Бельгия – Франция, Италия – Израиль.

Англия проиграла Греции из-за дубля Павлидиса, Ирландия вырвала победу в Финляндии

● В группе В2 Сборная Греции просила перенсти матч против Англии из-за смерти футболиста Джорджа Болдока, но получила отказ, хотя, по сообщениям греческих медиа, футболисты почти не спали ночью. Матч начался с минуты молчания.

В первом тайме греки чуть не забили из-за ошибки Джордана Пикфорда – мяч из пустых ворот выбил Ливай Колуилл. После перерыва счет открыл Эвангелос Павлидис, точно пробив в окружении пятерых англичан, и показал на траурную повязку, посвятив гол Болдоку. Еще один мяч не засчитали из-за еле заметного офсайда.

На 87-й минуте мощный удар Джуда Беллингема из-за штрафной, казалось, спас Англии ничью, но Павлидис на 90+4 точно пробил в сутолоке у чужих ворот и принес победу Греции – первую в истории страны над Англией (в десятом матче против нее).

● В этой же группе Финляндия принимала Ирландию и открыла счет в первом тайме: Йоэл Похьянпало на 17-й минуте перехватил мяч у капитана Натана Коллинза и реализовал выход один на один. Гости ответили во втором тайме – головой забил Лиэм Скейлз. А в конце Робби Брэйди красиво запустил мяч над вратарем в верхний угол. У Ирландии только два поражения от Финляндии в семи матчах.

После трех игр Греция лидирует в группе с 9 очками, у Англии – 6, у Ирландии – 3, Финляндия – без очков. 13 октября Финляндия сыграет дома с Англией, Греция – с Ирландией.

Холанд – рекордсмен Норвегии по голам, Казахстан Черчесова получил четыре гола в Австрии

● Главное событие группы В3 – дубль Эрлинга Холанда в игре Норвегия – Словения: на седьмой минуте он добивал мяч между ног Яну Облаку, а на 62-й зарядил четко в угол с левой. Между этими голами сразу две ошибки Вани Дркушича (сначала обрез, потом пас под удар сопернику) помогли забить Александру Серлоту – победа норвежцев 3:0.

24-летний Холанд – уже лучший бомбардир в истории сборной Норвегии, теперь 34 гола в 36 матчах, это на мяч больше, чем было у рекордсмена Юргена Юве.

● Австрия разгромила 4:0 Казахстан: в начале матча отличился Кристоф Баумгартнер после обреза Нуралы Алипа, во втором тайме за три минуты Филипп Линхарт забил головой, а Марсель Забитцер красиво исполнил в верхний угол из штрафной. Добил Казахстан Маттиас Зайдль. Крупное поражение команды Станислава Черчесова.

У Австрии пять матчей против Казахстана – до сих пор ноль пропущенных мячей. И три победы с общей разницей 10:0.

В таблице после трех туров у Норвегии 7 очков, у Австрии и Словении – по 4, у Казахстана – 1. Дальше Казахстан примет Словению, Австрия – Норвегию.

Элмаз помог македонцам разгромить Латвию, Армения спаслась в конце на Фарерах

● Латвия крупно проиграла Северной Македонии – 0:3: на 35-й минуте забил Яни Атанасов, еще через 35 отличился Лирим Камили, а на 90+3 Элиф Элмаз красиво вбил в девятку, едва зайдя в штрафную. Македонцы выиграли у Латвии все четыре матча в истории, общий счет – 10:2.

● Фарерские острова и Армения встретились впервые и сыграли 2:2: оба раза армяне пропускали ближе к концу таймов и отвечали почти перед свистком. На 37-й минуте пропустили мощный удар от Янна Беньяминсена, но затем Лукас Селараян четко исполнил штрафной. На 85-й за Фареры забил Йоуаннес Бьярталуйд, но на 90+3 Гор Манвелян спас армянам ничью.

После трех матчей у Северной Македонии 7 очков, у Армении – 4, у Латвии – 3, у Фарер – 2. Дальше 13 октября Армения примет Северную Македонию, Фарерские острова – Латвию.

У Гибралтара третий сухой матч против Сан-Марино!

В самой экзотической паре Гибралтар принимал Сан-Марино и победил благодаря голу с острого угла Итани Брито. Теперь по личным встречам у Гибралтара еще более серьезный перевес – две победы и ничья, разница мячей 2:0.

В таблице из трех команд на первое место вырвался Гибралтар – у него 4 очка, у Сан-Марино – 3, у Лихтенштейна – 1. 13 октября Лихтенштейн сыграет дома с Гибралтаром.

Отличный год Молдовы – всего одно поражение, сейчас – победа над Андоррой

В группе D2 Молдова принимала Андорру и выиграла 2:0, Артур Ионицэ и Максим Кожокару забили в двух контратаках. Пока молдаване проиграли в 2024 году всего один матч из семи – товарищеский Украине. Да и за два последних года статистика приятная – только четыре поражения в 17 матчах.

Группу из трех команд возглавляет Молдова – 6 очков, у Мальты – 3, у Андорры – 0. Еще один матч в октябре – 13-го, Мальта примет Молдову.

Фото: Gettyimages.ru/ Emmanuele Ciancaglini, Julian Finney; East News/FRANCK FIFE / AFP; IMAGO/Roman Koksarov, Vegard Graaft/Keystone Press Agency/Global Look Press

logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoсборная Греции по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoсборная Латвии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoСборная Финляндии по футболу
logoДжуд Беллингем
logoЛоренцо Пеллегрини
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoЭвангелос Павлидис
logoсборная Фарерских островов по футболу
logoсборная Гибралтара по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoсборная Армении по футболу
logoсборная Андорры по футболу