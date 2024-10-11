Разгром Черчесова, рекорд Холанда, Англия проиграла Греции. Главное в Лиге наций

Удобный дайджест.

В шести группах Лиги наций прошли десять игр. Вкратце – обо всех событиях четверга.

Бельгия отыгралась в Италии с 0:2, Франция без Мбаппе разгромила Израиль

● Италия принимала Бельгию в группе А2, и опять в ее матче случился быстрый гол: на второй минуте Андреа Камбьязо со второй попытки замкнул прострел Федерико Димарко. Вскоре снова суперпас Димарко привел к удару Камбьязо, а на добивании четко сыграл Матео Ретеги – 2:0.

Итальянцам все испортило прямое удаление Лоренцо Пеллегрини, который влетел сзади в ногу Артюрю Теате – Бельгия тут же забила после отличного розыгрыша штрафного, где Максим де Кейпер уложил мяч в угол. А Леандро Троссард к ассисту в первом тайме добавил гол во втором – тоже после стандарта. 2:2.

В десяти последних матчах без учета товарищеских Италия сыграла всухую лишь раз – в квалификации против Украины. При этом Бельгии она проигрывает крайне редко – всего четырежды в 25 играх, не уступила и сейчас.

● Израиль играл с Францией в Будапеште – она приехала уже без покинувшего сборную Антуана Гризманна, а еще без травмированного Килиана Мбаппе. Эдуардо Камавинга забил после очень неудачного приема мяча голкипером Омри Глазером. Вскоре Омри Гандельман сравнял ударом головой, но еще в первом тайме Кристофер Нкунку ушел от двух защитников и забил первый мяч за сборную.

В конце израильтян добил Маттео Гендузи: забил сам, а потом еще и ассистировал Брэдли Барколя – 4:1. У Франции это только пятая победа над Израилем в 11 матчах.

По итогам трех туров Италия идет первой в группе с 7 очками, у Франции – 6, у Бельгии – 4, у Израиля – 0. Следующие матчи – 14 октября: Бельгия – Франция, Италия – Израиль.

Англия проиграла Греции из-за дубля Павлидиса, Ирландия вырвала победу в Финляндии

● В группе В2 Сборная Греции просила перенсти матч против Англии из-за смерти футболиста Джорджа Болдока, но получила отказ, хотя, по сообщениям греческих медиа, футболисты почти не спали ночью. Матч начался с минуты молчания.

В первом тайме греки чуть не забили из-за ошибки Джордана Пикфорда – мяч из пустых ворот выбил Ливай Колуилл. После перерыва счет открыл Эвангелос Павлидис, точно пробив в окружении пятерых англичан, и показал на траурную повязку, посвятив гол Болдоку. Еще один мяч не засчитали из-за еле заметного офсайда.

На 87-й минуте мощный удар Джуда Беллингема из-за штрафной, казалось, спас Англии ничью, но Павлидис на 90+4 точно пробил в сутолоке у чужих ворот и принес победу Греции – первую в истории страны над Англией (в десятом матче против нее).

● В этой же группе Финляндия принимала Ирландию и открыла счет в первом тайме: Йоэл Похьянпало на 17-й минуте перехватил мяч у капитана Натана Коллинза и реализовал выход один на один. Гости ответили во втором тайме – головой забил Лиэм Скейлз. А в конце Робби Брэйди красиво запустил мяч над вратарем в верхний угол. У Ирландии только два поражения от Финляндии в семи матчах.

После трех игр Греция лидирует в группе с 9 очками, у Англии – 6, у Ирландии – 3, Финляндия – без очков. 13 октября Финляндия сыграет дома с Англией, Греция – с Ирландией.

Холанд – рекордсмен Норвегии по голам, Казахстан Черчесова получил четыре гола в Австрии

● Главное событие группы В3 – дубль Эрлинга Холанда в игре Норвегия – Словения: на седьмой минуте он добивал мяч между ног Яну Облаку, а на 62-й зарядил четко в угол с левой. Между этими голами сразу две ошибки Вани Дркушича (сначала обрез, потом пас под удар сопернику) помогли забить Александру Серлоту – победа норвежцев 3:0.

24-летний Холанд – уже лучший бомбардир в истории сборной Норвегии, теперь 34 гола в 36 матчах, это на мяч больше, чем было у рекордсмена Юргена Юве.

● Австрия разгромила 4:0 Казахстан: в начале матча отличился Кристоф Баумгартнер после обреза Нуралы Алипа, во втором тайме за три минуты Филипп Линхарт забил головой, а Марсель Забитцер красиво исполнил в верхний угол из штрафной. Добил Казахстан Маттиас Зайдль. Крупное поражение команды Станислава Черчесова.

У Австрии пять матчей против Казахстана – до сих пор ноль пропущенных мячей. И три победы с общей разницей 10:0.

В таблице после трех туров у Норвегии 7 очков, у Австрии и Словении – по 4, у Казахстана – 1. Дальше Казахстан примет Словению, Австрия – Норвегию.

Элмаз помог македонцам разгромить Латвию, Армения спаслась в конце на Фарерах

● Латвия крупно проиграла Северной Македонии – 0:3: на 35-й минуте забил Яни Атанасов, еще через 35 отличился Лирим Камили, а на 90+3 Элиф Элмаз красиво вбил в девятку, едва зайдя в штрафную. Македонцы выиграли у Латвии все четыре матча в истории, общий счет – 10:2.

● Фарерские острова и Армения встретились впервые и сыграли 2:2: оба раза армяне пропускали ближе к концу таймов и отвечали почти перед свистком. На 37-й минуте пропустили мощный удар от Янна Беньяминсена, но затем Лукас Селараян четко исполнил штрафной. На 85-й за Фареры забил Йоуаннес Бьярталуйд, но на 90+3 Гор Манвелян спас армянам ничью.

После трех матчей у Северной Македонии 7 очков, у Армении – 4, у Латвии – 3, у Фарер – 2. Дальше 13 октября Армения примет Северную Македонию, Фарерские острова – Латвию.

У Гибралтара третий сухой матч против Сан-Марино!

В самой экзотической паре Гибралтар принимал Сан-Марино и победил благодаря голу с острого угла Итани Брито. Теперь по личным встречам у Гибралтара еще более серьезный перевес – две победы и ничья, разница мячей 2:0.

В таблице из трех команд на первое место вырвался Гибралтар – у него 4 очка, у Сан-Марино – 3, у Лихтенштейна – 1. 13 октября Лихтенштейн сыграет дома с Гибралтаром.

Отличный год Молдовы – всего одно поражение, сейчас – победа над Андоррой

В группе D2 Молдова принимала Андорру и выиграла 2:0, Артур Ионицэ и Максим Кожокару забили в двух контратаках. Пока молдаване проиграли в 2024 году всего один матч из семи – товарищеский Украине. Да и за два последних года статистика приятная – только четыре поражения в 17 матчах.

Группу из трех команд возглавляет Молдова – 6 очков, у Мальты – 3, у Андорры – 0. Еще один матч в октябре – 13-го, Мальта примет Молдову.

Фото: Gettyimages.ru / Emmanuele Ciancaglini, Julian Finney; East News /FRANCK FIFE / AFP; IMAGO/Roman Koksarov, Vegard Graaft/Keystone Press Agency/Global Look Press