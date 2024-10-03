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  • Ньямси о Батракове: «Будущая главная звезда России, поддерживаем его всей командой. Не удивляет его успех, он большой работяга, дорабатывает даже после тренировки»
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Ньямси о Батракове: «Будущая главная звезда России, поддерживаем его всей командой. Не удивляет его успех, он большой работяга, дорабатывает даже после тренировки»

Жерзино Ньямси считает, что Алексей Батраков станет главной звездой в России .

«Батраков – большой работяга, выполняет огромное количество работы. Он дорабатывает даже после окончания тренировки, поэтому меня не удивляет его успех.

Алексей – это будущая главная звезда России, мы его поддерживаем всей командой. Он – русский Ямаль? Нет, не надо их сравнивать. Он Алексей Батраков, а не Ямаль», – заявил защитник «Локомотива».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Подробная статистика 19-летнего полузащитника доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖерзино Ньямси
logoЛамин Ямаль
logoАлексей Батраков
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