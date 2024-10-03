Жерзино Ньямси считает, что Алексей Батраков станет главной звездой в России .

«Батраков – большой работяга, выполняет огромное количество работы. Он дорабатывает даже после окончания тренировки, поэтому меня не удивляет его успех.

Алексей – это будущая главная звезда России, мы его поддерживаем всей командой. Он – русский Ямаль? Нет, не надо их сравнивать. Он Алексей Батраков, а не Ямаль », – заявил защитник «Локомотива ».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Подробная статистика 19-летнего полузащитника доступна по ссылке.