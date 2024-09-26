«МЮ» третий в АПЛ по xG и голевым моментам, четвертый по ударам и отборам на чужой трети поля. Команда тен Хага на 11-м месте в таблице
«Манчестер Юнайтед» входит в число лучших в АПЛ по атакующим действиям.
Команда Эрика тен Хага после пяти туров занимает в таблице 11-е место, набрав 7 очков.
Как отмечает Sky Sports, продвинутая статистика свидетельствует о том, что результаты не отражают уровня игры манкунианцев.
Так, «МЮ» в среднем за матч создает 3,2 голевых момента, xG – 1,92. По обоим показателям команда занимает в лиге третье место.
Также «Юнайтед» наносит 5,6 удара в цель и 5,4 раза отбирает мяч на чужой трети поля – это соответствует четвертым местам в соответствующих категориях. К тому же футболисты «МЮ» в общей сложности предпринимают 19 попыток обвести соперников – чаще это делают только в двух клубах АПЛ.
Следует отметить, что относительно прошлого сезона команда Эрика тен Хага стала сильнее по каждому из этих показателей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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