Сульшер вернулся бы в «МЮ» на пост тренера: «Да, конечно»

Оле-Гуннар Сульшер хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед» в будущем.

– Вы бы согласились вернуться в «Юнайтед» в качестве тренера?

– Я не люблю говорить о должностях других тренеров, но да, конечно, – сказал 51-летний норвежец.

Бывший футболист и тренер «МЮ » после ухода из клуба в 2021 году не работал с другими командами.