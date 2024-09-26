Сульшер вернулся бы в «МЮ» на пост тренера: «Да, конечно»
Оле-Гуннар Сульшер хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед» в будущем.
– Вы бы согласились вернуться в «Юнайтед» в качестве тренера?
– Я не люблю говорить о должностях других тренеров, но да, конечно, – сказал 51-летний норвежец.
Бывший футболист и тренер «МЮ» после ухода из клуба в 2021 году не работал с другими командами.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фредрика Филтведта
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