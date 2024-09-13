«Акрон» принимает «Факел». Приходите поддержать команду в матче против воронежцев!
В 4-м раунде Фонбет Кубка России «Акрон» встретится с «Факелом».
Матч пройдет в среду, 18 сентября, в 17:15 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» занимает третью строчку в группе D, обладая пятью очками после трех раундов. «Факел» же находится на последнем месте в группе, проиграв три предыдущих матча. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости