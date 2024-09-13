«Акрон» принимает «Факел». Приходите поддержать команду в матче против воронежцев!

В 4-м раунде Фонбет Кубка России «Акрон» встретится с «Факелом».

Матч пройдет в среду, 18 сентября, в 17:15 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» занимает третью строчку в группе D, обладая пятью очками после трех раундов. «Факел» же находится на последнем месте в группе, проиграв три предыдущих матча. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .