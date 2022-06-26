Лещук о целях «Динамо» на сезон: «Все хотят чемпионства, трофей. Будем стараться»

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задачах клуба на следующий сезон. 

«У нас такие болельщики... Если мы выиграем чемпионат, они скажут, что нужен больший отрыв от второго места.

Конечно, все хотят чемпионства, трофей. Будем стараться.

Говорят, что прошлый сезон мы провели неудачно. Я переписывался со многими болельщиками. Я считаю, что за последние 10 лет этот сезон был одним из самых успешных.

Конечно, все хотели забраться выше, получить трофей. Но все сложилось так, как сложилось», – сказал Лещук.

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