Okko, Спортс” и Grade переосмыслили ключевые спортивные трансляции пятилетия в киноафишах

Okko, Спортс” с креативной студией Сирена и творческое объединение Grade вместе с российскими художниками переосмыслили ключевые спортивные трансляции Okko за 5 лет в форме киноафиш. Креативный проект, воплощающий страсть к кино и спорту, – ретроспектива ярких спортивных событий, приуроченная к пятилетию Okko Спорт.



Из наиболее резонансных спортивных трансляций сервиса объединенная команда Okko, Спортс” и Grade выбрала 10 ключевых. В их числе финал Евро-2024, бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве, матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» с возвращением Роналду, новый сезон Лиги чемпионов и другие.



Российские художники воплотили события в характерных киноафишах, оставив читателям возможность самим разгадать их сюжет. Например, Кайман представил вернувшегося в «Манчестер Юнайтед» Роналду в образе героя «Темного рыцаря», Toyer Toys переосмыслил новый сезон Лиги чемпионов в афише «Большого куша», Александр Сотников воплотил трансфер Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» в постере «Трех мушкетеров», а Евгений Mizk нарисовал для Эль-Класико октября 2023 года с дублем Беллингема афишу в стиле «бондианы».



Ильгар Гурбанов, PR-менеджер Okko:



«Этот проект воплощает две огромные страсти Okko – любовь к кино и спорту. Благодаря креативному подходу Спортс”, Grade и талантливых независимых артистов мы получили возможность вспомнить, как много ярких спортивных моментов было в истории Okko, и задуматься над тем, как много их впереди».



Grade:



«Процесс создания киноафиш был захватывающим. Наблюдать, как художники переосмысляют и по-своему визуализируют темы спортивных событий, было так же интересно, как и смотреть матчи любимых команд».



Иван Калашников, главный редактор креативной студии Сирена, Спортс”



«На протяжении 5 лет работы Okko Спорт мы смотрели спортивные трансляции с не меньшим интересом, чем новые фильмы и сериалы – во многом потому, что в спорте регулярно бывают сюжеты, которые превосходят любые фантазии сценаристов. Поэтому мы решили провести параллели между топовыми спортивными событиями и известными фильмами: Джуд Беллингем превратился в агента Его Величества, а Криштиану – в Темного рыцаря. А креативные афиши от художников сделали этот проект искусством».