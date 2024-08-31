Слишкович опроверг конфликт с Соболевым: «Сашу хотят показать человеком, который думает только о себе, – это некорректно. Никогда не имел с ним проблем»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович опроверг слухи о конфликте с Александром Соболевым.

Ранее журналист Игорь Рабинер сообщил, что «Спартак» хотел продать нападающего еще в прошлом сезоне – у него якобы возник конфликт со Слишковичем, исполнявшим обязанности главного тренера. 

«Честно, не знаю, кому интересно показывать Александра Соболева как человека и игрока, который создает проблемы и оставляет команду своим поведением перед важной игрой. По отношению к Саше это неправильно. Тем более в момент, когда он уже подписал контракт с «Зенитом».

У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Все, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе, – это некорректно.

Переход Соболева в «Зенит»? Это бизнес. Футболисты всегда переходили из клуба в клуб – это нормальный процесс. Я уже три месяца не в «Спартаке», не знаю всех подробностей. Саша провел все сборы нормально, вышел против «Оренбурга», и после этого началась вся история.

Купили и купили Соболева. Такие трансферы бывают каждый день. Теперь надо знать планы «Спартака» – возможно, они захотят подписать другого игрока в атаку вместо него, но это уже политика клуба», – сказал Слишкович. 

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слишковичу верю. Он не заинтересованное лицо
+22
-2
+20
Рабинер - звездобол? Неожиданно...
+12
0
+12
У болельщиков Спартака врождённая привычка поливать все что шевелится 💩. Заодно и своим достаётся, дельфин наглядный пример. Удивительное зоосообщество.
+9
-3
+6
рабинер офигел от такой подставы ведь подставы это его а не других
+4
0
+4
Очень адекватный парень этот Слишкович...
+3
-1
+2
Это к вопросу о говнометании. Рабинер - штатный тушинский говномёт, запускается нажатием кнопки. Ну и гнилое нутро ромбоголовых вся эта история снова высветила.
+2
0
+2
Ответ Onion
Рабинер - звездобол? Неожиданно...
Просто ему показалось ☺️☺️☺️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий