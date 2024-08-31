Слишкович опроверг конфликт с Соболевым: «Сашу хотят показать человеком, который думает только о себе, – это некорректно. Никогда не имел с ним проблем»

Владимир Слишкович опроверг слухи о конфликте с Александром Соболевым.

Ранее журналист Игорь Рабинер сообщил, что « » хотел продать нападающего еще в прошлом сезоне – у него якобы возник конфликт со , исполнявшим обязанности главного тренера.

«Честно, не знаю, кому интересно показывать как человека и игрока, который создает проблемы и оставляет команду своим поведением перед важной игрой. По отношению к Саше это неправильно. Тем более в момент, когда он уже подписал контракт с « ».

У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Все, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе, – это некорректно.

Переход Соболева в «Зенит»? Это бизнес. Футболисты всегда переходили из клуба в клуб – это нормальный процесс. Я уже три месяца не в «Спартаке», не знаю всех подробностей. Саша провел все сборы нормально, вышел против «Оренбурга», и после этого началась вся история.

Купили и купили Соболева. Такие трансферы бывают каждый день. Теперь надо знать планы «Спартака» – возможно, они захотят подписать другого игрока в атаку вместо него, но это уже политика клуба», – сказал Слишкович.