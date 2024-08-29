«ПСЖ» сыграет с «Ман Сити», «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

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«ПСЖ» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.

Парижане встретятся со следующими командами:

«Манчестер Сити» (дома);

«Бавария» (на выезде);

«Атлетико» (дома);

«Арсенал» (на выезде);

ПСВ (дома);

«РБ Зальцбург» (на выезде);

«Жирона» (дома);

«Штутгарт» (на выезде).

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

35 комментариев
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У ПСЖ самые сильные соперники )) но думаю в первую восьмёрку напрямую выходящих в 1/8 они всё таки попадут )) топ клубы не захотят играть дополнительные два стыковых матча чтобы выйти в 1/8 ))
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Многие клубы будут набирать по 12-16 очков , у многих будет одиннаковое колличество очков, определять места будут по разнице мячей, потом по забитым мячам . Это ещё один дополнительный стимул для всех играть в атаку )
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ПСЖ "Просчитался, но где 🤔"
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Ответ jeka13
У псж маячит 4 поражения и опасный зальсбург в гостях, тут в ЛЕ бы выйти.
в ЛЕ уже выхода нет. Если не попадут в восьмёрку а с 9 по 24 команду то плейоф у них начнётся с 1/16 , а если ниже займут то вылетят полностью. Повторю ЛЕ не будет
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Те кто говорят, что ПСЖ попадет сразу в 1/8 явно не в себе)) у них самый слабый соперник это Штутгарт который в апреле мае разнес Дортмунд, Лейпциг и Баварию и сыграла в ничью с Байером😁
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Ответ ЭкспертДиванный
Я ни хрена не понял о новых правилах ЛЧ.Бавария играет против Барселоны,но Барса с ПСЖ нет Твою matь че здесь происходит???!!!
Каждая команда играет по одному матчу с двумя командами из каждой корзины, включая и свою корзину. Ну изи же.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ну да,без него в финале играли,с ним ва раза подряд вылетели в 1/8.
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Ну что... кто сменит Энрике следующим летом? Псж слабо верится что пройдёт весь путь и выйдет в 1/8
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Самый сложный групповой этап из топ-клубов
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У псж самая жесткая группа
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на самом деле, тут сильнее ПСЖ только сити. Бавария, АТМ, Арсенал либо +/-равны, остальные.
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Ответ Catalin
Ну что... кто сменит Энрике следующим летом? Псж слабо верится что пройдёт весь путь и выйдет в 1/8
Как раз у псж все шансы его пройти, на лигу 1 могут второй состав выпускать иногда.
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Ответ Iamliam
Каждая команда играет по одному матчу с двумя командами из каждой корзины, включая и свою корзину. Ну изи же.
Спасибо
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Ответ ЭкспертДиванный
Я ни хрена не понял о новых правилах ЛЧ.Бавария играет против Барселоны,но Барса с ПСЖ нет Твою matь че здесь происходит???!!!
У всех разные соперники.Че так сложно статью на главной прочитать?
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Ответ ЭкспертДиванный
Я ни хрена не понял о новых правилах ЛЧ.Бавария играет против Барселоны,но Барса с ПСЖ нет Твою matь че здесь происходит???!!!
Компьютер каждому клубу рандомно подобрал соперников, но с некоторыми ограничениями: нельзя играть между собой клубам из одной страны, одному клубу можно сыграть не более чем с двумя командами из одной страны.
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Ответ ЭкспертДиванный
Я ни хрена не понял о новых правилах ЛЧ.Бавария играет против Барселоны,но Барса с ПСЖ нет Твою matь че здесь происходит???!!!
Как я поняла. Таблица общая, как в рпл, но играть все будут не каждый с каждым, а с определенными соперниками. Это как если бы в рпл тот же Локо играл не 30 матчей со всеми, а матчей 10
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Ответ Axs Men
в ЛЕ уже выхода нет. Если не попадут в восьмёрку а с 9 по 24 команду то плейоф у них начнётся с 1/16 , а если ниже займут то вылетят полностью. Повторю ЛЕ не будет
Понял, не знал
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Ответ Axs Men
в ЛЕ уже выхода нет. Если не попадут в восьмёрку а с 9 по 24 команду то плейоф у них начнётся с 1/16 , а если ниже займут то вылетят полностью. Повторю ЛЕ не будет
Понял, не знал
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Ответ jeka13
У псж маячит 4 поражения и опасный зальсбург в гостях, тут в ЛЕ бы выйти.
14-15 очков возьмут думаю.
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ПСж везет, из топов только МС и Арсенал и Бавария, остальные середняки.
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Сейчас Чеферина за жабры возьмут и пережеребят😂
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Жеребьевку для ПСЖ проводили на калькуляторе, а не компе ))
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