«ПСЖ» сыграет с «Ман Сити», «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов
«ПСЖ» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.
Парижане встретятся со следующими командами:
«Манчестер Сити» (дома);
«Бавария» (на выезде);
«Атлетико» (дома);
«Арсенал» (на выезде);
ПСВ (дома);
«РБ Зальцбург» (на выезде);
«Жирона» (дома);
«Штутгарт» (на выезде).
Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.