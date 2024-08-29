«ПСЖ» сыграет с «Ман Сити», «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

«ПСЖ» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне чемпионов впервые пройдет в новом формате.

Парижане встретятся со следующими командами:

« » (дома);

« » (на выезде);

« » (дома);

« » (на выезде);

ПСВ (дома);

«РБ Зальцбург» (на выезде);

«Жирона» (дома);

«Штутгарт» (на выезде).

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.