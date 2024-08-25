Мадуэке из «Челси» набрал 18 очков в фэнтези за хет-трик «Вулверхэмптону». У Палмера 15 за гол и три ассиста

«Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» (2:6) в АПЛ.

Во втором тайме полузащитник Нони Мадуэке оформил хет-трик и набрал 18 очков в фэнтези-турнире АПЛ: по +5 за голы, +3 за целиком сыгранный матч. Он в составе у 0,22% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘.

Все три гола Мадуэке забил после передач Коула Палмера, который набрал 15 очков (+5 за гол, +9 за три ассиста, +2 за 60+ сыгранных минут и -1 за желтую карточку).

Англичанин – один из самых популярных футболистов у фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘, чаще него в состав включают лишь Эрлинга Холанда, Мохамеда Салаха, Александера Исака и Букайо Сака. При этом Палмер – с отрывом самый популярный игрок «Челси» (28,74%), идущего следом Марка Кукурелью выбрали лишь 8,46% пользователей.

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