Форвард «Факела» Марков: «Судейство в РПЛ на высочайшем уровне, все супер. Арбитры входят в топ-5 лучших в мире»
Евгений Марков высоко оценил уровень судейства в Мир РПЛ.
«У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер.
Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире», – сказал нападающий «Факела».
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Судейство в РПЛ входит в топ-5 лучших в мире
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авторов этих фраз нужно лечить, причём принудительно !!!