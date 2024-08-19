Форвард «Факела» Марков: «Судейство в РПЛ на высочайшем уровне, все супер. Арбитры входят в топ-5 лучших в мире»

Евгений Марков высоко оценил уровень судейства в Мир РПЛ.

«У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер.

Судейство в находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире», – сказал нападающий « ».