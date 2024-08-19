Форвард «Факела» Марков: «Судейство в РПЛ на высочайшем уровне, все супер. Арбитры входят в топ-5 лучших в мире»

Теги премьер-лига Россия судьи Факел Евгений Марков Футбол

Евгений Марков высоко оценил уровень судейства в Мир РПЛ.

«У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер.

Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире», – сказал нападающий «Факела».

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27 комментариев
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А футболисты вообще лучше в мире)
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Когда читал новость , рядом со мной сидела моя девушка , и она впервые испытала сарказм
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Да ладно, что вы прям. За версту видно сарказм.
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Ответ Why always me?!
А футболисты вообще лучше в мире)
Марков - главный претендент на Золотой мяч в этом году.
+10
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Так толсто, что даже тонко )
+11
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Ответ Юрий Кечко
Когда читал новость , рядом со мной сидела моя девушка , и она впервые испытала сарказм
Лучше бы подарил ей орг азм, ну ты чего )))
+6
-1
+5
Ответ Why always me?!
А футболисты вообще лучше в мире)
Но хуже фигуристок
+4
0
+4
Ответ Why always me?!
А футболисты вообще лучше в мире)
А все остальные страны нам завидуют
+3
0
+3
Зенит выиграет ЛЧ
Кокорин всех порвёт в Италии
Россия дошла бы до полуфинала ЧМ
Захарян выйдет на замену на 15 мин и положит трёху
Сафонов не чуть не уступает Доннаруме
Судейство в РПЛ входит в топ-5 лучших в мире
___________________________________________________
авторов этих фраз нужно лечить, причём принудительно !!!
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0
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У этого всё ещё выходные🍷
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Он с сарказмом?
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Ответ JENNINGS
Лучше бы подарил ей орг азм, ну ты чего )))
Лучше посмотреть подборку решений арбитров в АПЛ
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Да чего уж там, лучшее в мире!
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Марков в ТОП-3 игроков мира всего времени
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Ответ fussballer
Марков - главный претендент на Золотой мяч в этом году.
Сразу после легенды Заболотного
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Ответ Юрий Кечко
Когда читал новость , рядом со мной сидела моя девушка , и она впервые испытала сарказм
Ну на крайняк органайзер)))
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Ответ Приорат70
Вот что стоит возможность забить "недооценившему" его Зениту с пенальти. Теперь по гроб жизни будет боготворить фемиду
Ды сарказм это, сарказм, успокойтесь
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Ответ vdm23
Зенит выиграет ЛЧ Кокорин всех порвёт в Италии Россия дошла бы до полуфинала ЧМ Захарян выйдет на замену на 15 мин и положит трёху Сафонов не чуть не уступает Доннаруме Судейство в РПЛ входит в топ-5 лучших в мире ___________________________________________________ авторов этих фраз нужно лечить, причём принудительно !!!
Кокорину ещё несколько лет назад надоело находиться в днищенской Серии А, и он решил перейти на следующий уровень - чемпионат Кипра
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