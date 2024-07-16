Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7)

Лионель Месси стал лидером Кубка Америки по явным голевым моментам.

По данным WhoScored, 37-летний капитан сборной создал 7 явных голевых моментов – больше, чем любой другой игрок на турнире.

Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, доп. время).

Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте.

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