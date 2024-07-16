Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7)

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал лидером Кубка Америки по явным голевым моментам.

По данным WhoScored, 37-летний капитан сборной Аргентины создал 7 явных голевых моментов – больше, чем любой другой игрок на турнире. 

Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, доп. время).

Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте. 

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94 комментария
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Если бы не две травмы, могли бы увидеть шикарные пасы от Месси и пару голов. НО ГЛАВНОЕ выиграли и вошли в Историю как Лучшие из Лучших. Рад за Месси и за Аргентину, дружная семья 🇦🇷

так же рад и за Испанию 🇪🇸
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+65
И это с учётом того, что сыграл 4,5 матча. Жаль, что травмы мешали
+76
-16
+60
Вот видите, опять Whoscored придумывает всякую нелепую незначительную статистику, чтоб выставить Месси в выгодном свете! Ну что это за показатель такой - созданные явные голевые моменты? На что он вообще влияет? Есть только 3 важных статистических показателя для атакующего футболиста:
1) количество попаданий в офсайд
2) количество ударов по воротам, не закончившихся голом
3) бегал, потел, дышал, отвлекал на себя внимание защитников, освобождал пространство партнёрам
А по этим показателям Роналду лидер не только прошедшего Евро, но и всего мирового футбола!
+67
-23
+44
Ответ Экочёрт 4000
Комментарий скрыт
Полыхает?)))
+45
-7
+38
Фанатки клубники, ваш выход. Пора писать про золотой мяч.
+47
-16
+31
Ответ Отшельник86
Комментарий скрыт
да, живи с этим
+33
-3
+30
Ответ Lucky Luciano
Они в школе)
Сейчас каникулы. Они в ТЦ с одним стаканом колы на 10х)
+24
-4
+20
Ответ For Beautiful Game4everr
И это с учётом того, что сыграл 4,5 матча. Жаль, что травмы мешали
Настоящее величие, высочайший КПД, а проще сказать «Лео Месси»10🇦🇷
+36
-16
+20
Ответ Экочёрт 4000
Комментарий скрыт
Мяч выиграть не должен,а в остальном ты прав Месси хороший игрок)
+14
0
+14
Разница между кринжом и Месси!
Даже в таком провальном турнире Месси полезный, а от кринжа только вред!
+25
-12
+13
Ответ КиКо
Комментарий скрыт
А пыхтеть, стараться, дёргаться, кривляться, забегать в осайды, лупить по воротам, как по воробьям, махать руками, нырять аки дельфин, 61 раз без результата пробивать штрафные удары, плакать как девчонка-ссыкушка и прочая, прочая , прочая- это достоинство и деяния величайшего футболиста в истории?!
Ну- ну...Болезнь приобре( ЛА) неизлечимо- клинические формы.😳😱👽💀☠️
+12
-1
+11
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Ну если конкретные люди начинают смеяться от того, что игрок приносит пользу, создавая голевые моменты, то здесь проблема не игрока, а этих самых людей, вроде очевидно )
+13
-2
+11
Рад за Лео , буквально за три года со сборной оформил хэт- трик! Даже молодым звездам из франций,германий,англий,бразилий такого неудалось, не это ли величие Гоат!
+13
-3
+10
Ответ Арчибалрог
Вот видите, опять Whoscored придумывает всякую нелепую незначительную статистику, чтоб выставить Месси в выгодном свете! Ну что это за показатель такой - созданные явные голевые моменты? На что он вообще влияет? Есть только 3 важных статистических показателя для атакующего футболиста: 1) количество попаданий в офсайд 2) количество ударов по воротам, не закончившихся голом 3) бегал, потел, дышал, отвлекал на себя внимание защитников, освобождал пространство партнёрам А по этим показателям Роналду лидер не только прошедшего Евро, но и всего мирового футбола!
Че вам ровно не живется? Прям реально сектанты
+16
-7
+9
Ответ Экочёрт 4000
Комментарий скрыт
Вот Вам кажется, что Вы сейчас умно иронизируете и, этим самым, возвышаете себя над своими оппонентами, а на самом деле Вы просто банально тупИте и опускаете себя ,, ниже плинтуса".
+9
0
+9
Ответ Отшельник86
Комментарий скрыт
А кто-то и эти моменты не сможет создать, не по силам,так и живём.
+10
-1
+9
Ответ Салесар
Интересно, а вы правда думаете, что у 40-летнего Роналду, играющего уже полтора года в саудовской Аравии и не выигрывавшего золотой мяч 7 лет, много фанатов школьников? Как-то не очень верится
А какой взрослый человек за него будет болеть?
Его фан база в основном это дети, для них он интересен.
Хорош собой, тачки, цацки, прыгает, кричит сиииу.
Это привлекает детей больше, чем спортсмен, который не занимается клоунадой.
+10
-2
+8
Вы представляете, если бы такое сделал Криш, как бы на него тут фанбаза наяривала?
+13
-5
+8
Евро и Копа дали объяснение почему желанию некоторых "мечтателей" не суждено сбыться.. Имеется в виду почему Месси и Авейру не должны заканчивать, играя в одной команде.. Один создаёт больше всех, другой порет больше всех.. Factos налицо.. А-ха-ха-ха.. 🤪🤭😂☝️
+15
-7
+8
Ответ Отшельник86
Комментарий скрыт
как же я рад, что такие как ты страдают, Месси завоевал очередной трофей со своей сборной, но ты так не переживай, щас твой идол выкинет какой нибудь фортель и всем будет весело, ха ха ха
+8
-1
+7
Ответ Отшельник86
Комментарий скрыт
Рекорды бегают за Месси, а не он за ними.
+7
-1
+6
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Да рону года 2 назад надо было уйти
+5
0
+5
Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
Гениальный в своей оригинальности коммент
+7
-2
+5
Ответ Экочёрт 4000
Комментарий скрыт
фляжка подсвистывает? так это и не мудрено, нелегко быть фанатом пахового, но туда и дорога как говорится
+5
0
+5
Ответ Экочёрт 4000
Комментарий скрыт
школоте реально кажется что писать в такой манере смешно и оригинально?
+5
0
+5
Кринж стал лидером евро 2024 по прыжкам высоту, как по количеству так и и по высоте прыжков
+4
0
+4
Ответ RRR85
Фанатки клубники, ваш выход. Пора писать про золотой мяч.
Они в школе)
+8
-5
+3
Ответ Шагри
Комментарий скрыт
Какой тогда уровень у Португалии, которые осилила лишь Грузию, Словению, Турцию и споткнулась о первого топа, в далеко неоптимальной форме?
+6
-3
+3
Ответ внучок Бэйхайма
создал 7 явных голевых моментов... ну и? Смотрим сухую статистику проведенных матчей: 1 гол и 1 голевая передачей в 5 играх. Вопрос не к Месси, а к ведущим статы. Что это нам должно сказать? Вроде достаточно большое число голевых - в итоге КПД - незначительный.
Обляков отдал точный пас назад защитнику или вратарю, а кросс отдал пас на 30 метров вперёд, где у партнёра куча свободного пространства и вариантов. Что нам это говорит? Что оба отдали точный пас, а значит обляков = крос
+3
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+3
Ответ Domian
Какой тогда уровень у Португалии, которые осилила лишь Грузию, Словению, Турцию и споткнулась о первого топа, в далеко неоптимальной форме?
Так она и Грузию не осилила, да и Словению по сути
+3
0
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