Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7)
Лионель Месси стал лидером Кубка Америки по явным голевым моментам.
По данным WhoScored, 37-летний капитан сборной Аргентины создал 7 явных голевых моментов – больше, чем любой другой игрок на турнире.
Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, доп. время).
Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте.
Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один... 🏆🏆»
так же рад и за Испанию 🇪🇸
1) количество попаданий в офсайд
2) количество ударов по воротам, не закончившихся голом
3) бегал, потел, дышал, отвлекал на себя внимание защитников, освобождал пространство партнёрам
А по этим показателям Роналду лидер не только прошедшего Евро, но и всего мирового футбола!
Даже в таком провальном турнире Месси полезный, а от кринжа только вред!
Ну- ну...Болезнь приобре( ЛА) неизлечимо- клинические формы.😳😱👽💀☠️
Его фан база в основном это дети, для них он интересен.
Хорош собой, тачки, цацки, прыгает, кричит сиииу.
Это привлекает детей больше, чем спортсмен, который не занимается клоунадой.