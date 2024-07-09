Жена Мораты о критике в адрес Альваро: «Удивляет, что вместо того, чтобы подбодрить игрока, его пытаются утопить. За день до полуфинала Испании» 

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Футбол

Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа.

В 5 матчах Евро-2024 на счету форварда сборной Испании один гол.

Накануне El Confidencial вышла со статьей под заголовком «Мората – капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро». Статья вышла после интервью Альваро. В нем форвард допускал, что Евро-2024 станет его последним турниром в сборной, а также отмечал, что чувствует себя счастливее за пределами Испании, где его уважают.

«Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу – бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании.

Меня удивляет, что вместо того, чтобы подбодрить игрока, вы пытаетесь его утопить… Ну и как, по-вашему, человек сможет выложиться по полной за свою страну, когда он чувствует, что в него никто не верит? Чего вы добиваетесь таким заголовком? Плодите еще больше ненависти по отношению к человеку? Мои поздравления.

Каждый может написать свое мнение и каждый вправе выразить его, никто не обязан угождать кому-то, но есть же много других способов высказаться. Тем более если вы журналист и у вас так много власти, чтобы влиять на молодежь. Нужно ли нам вот такое на самом деле?» – написала Алисе Кампелло в соцсетях.

Сегодня сборная Испании сыграет с Францией в рамках 1/2 финала Евро-2024.

Альваро Мората: «В Испании не уважают никого и ничего, здесь трудно чувствовать себя счастливым. Меня критикуют за то, что я плакал, хотя я бы отрезал себе руку ради победы на Евро»

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29 комментариев
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Максимально неадекватно со стороны СМИ конечно
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Чем же это Мората позорит Испанию? Реально тупой заголовок испанской статьи, содержание, видимо, не далеко ушло от заголовка.
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В каждой стране есть тупые журналисты, единственная цель которых - привлечь к себе внимание.
Я никогда не был поклонником Мораты, скорее даже наоборот, но здесь я полностью на стороне его жены.
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Ответ deadjoker
Так он вроде и не сыграет в полуфинале. Капитан, если мне не изменяет память, получил 2ю желтую уже сидя на лавке после замены.
ЖК отменили.
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+15
Зачем вообще топ-футболистам читать всю эту ересь , жёлтую прессу и прочую приблуду. Неужели нельзя дистанцироваться от этого ? Не должно настроение спортсмена зависить от дешёвого выброса в вентилятор , от какого-то неизвестного хайпажора журналиста
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Ну, если у них такие вот журналисты и болельщики, пусть Мората выйдет и забьёт хет-трик в испанские ворота. Это будет вполне заслуженно.
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Сколько Мората хейта получает незаслуженного, а всё из-за того, что люди футбол оценивают только с точки зрения голов. Объем работы от Мораты позволяет играть в качественный футбол и то, что Испания так хорошо выглядела во многом и его заслуга, но раз не забил, то будет плохим футболистом)
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Мората выше головы не прыгнет. Но он очень полезный командный игрок. Потому, собственно и играет у Симеоне. Он отрабатывает
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очень разумная жена
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Да где он балласт-то? С немцами лучше только Ольмо играл.
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Классика. Кажется, что даже после завершения карьеры Морату во всех неудачах Испании будут винить.
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Удивляет, что за 100500 лет проф игрок и его жена не привыкли к тому, что 95% информации из СМИ - мусор.

Мората - крутой, трудолюбивый, командный игрок. Да, это не Роналду, но у него своих плюсов достаточно.
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Разве есть кто-то лучше Мораты сейчас у Испании? Клоуны, зачем топить свою команду.
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Ответ fc_a.m.
Мората выше головы не прыгнет. Но он очень полезный командный игрок. Потому, собственно и играет у Симеоне. Он отрабатывает
это точно, очень удивился когда с немцами играли он будто цоп до своей линии угловой добегал за отбором
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