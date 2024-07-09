Жена Мораты о критике в адрес Альваро: «Удивляет, что вместо того, чтобы подбодрить игрока, его пытаются утопить. За день до полуфинала Испании» 

Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа.

В 5 матчах Евро-2024 на счету форварда сборной Испании один гол.

Накануне El Confidencial вышла со статьей под заголовком «Мората – капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро». Статья вышла после интервью Альваро. В нем форвард допускал, что Евро-2024 станет его последним турниром в сборной, а также отмечал, что чувствует себя счастливее за пределами Испании, где его уважают.

«Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу – бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала .

Меня удивляет, что вместо того, чтобы подбодрить игрока, вы пытаетесь его утопить… Ну и как, по-вашему, человек сможет выложиться по полной за свою страну, когда он чувствует, что в него никто не верит? Чего вы добиваетесь таким заголовком? Плодите еще больше ненависти по отношению к человеку? Мои поздравления.

Каждый может написать свое мнение и каждый вправе выразить его, никто не обязан угождать кому-то, но есть же много других способов высказаться. Тем более если вы журналист и у вас так много власти, чтобы влиять на молодежь. Нужно ли нам вот такое на самом деле?» – написала Алисе Кампелло в соцсетях.

Сегодня сборная Испании сыграет с Францией в рамках 1/2 финала Евро-2024.

Альваро Мората: «В Испании не уважают никого и ничего, здесь трудно чувствовать себя счастливым. Меня критикуют за то, что я плакал, хотя я бы отрезал себе руку ради победы на Евро»

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