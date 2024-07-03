18-летнего футболиста «Ренна» взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Он сбил женщину, катаясь на электросамокате вдвоем с еще одним игроком академии

Теги Ренн лига 1 Франция происшествия Футбол

Игрока «Ренна» обвиняют в непредумышленном убийстве.

18-летний футболист и воспитанник «Ренна», чье имя пока не разглашается, был взят под стражу после смерти 51-летней женщины, которую он сбил, катаясь на электросамокате. Инцидент произошел 18 июня, потерпевшая скончалась через несколько дней. 

Сообщается, что на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна». 

Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты. 

18-летний игрок даст показания перед государственным обвинителем в четверг, сообщил агентству AFP прокурор Ренна Филипп Аструк. 

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85 комментариев
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Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
+154
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+124
походу это проблема не только московская)
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Самокатчики, особенно если ещё едут вдвоём, хуже петухов, однозначно 😎
+49
-3
+46
Петушеринг захватывает мир....
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+38
Ответ angry horse
Самокатчики, особенно если ещё едут вдвоём, хуже петухов, однозначно 😎
Лучше дочь проститутка, чем сын самокатчик. 🙃
+30
0
+30
Ответ Алексей Скамейчук
Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
Заменить бы первое слово наименованием одной небезызвестной национальности и получится чуть ли не дословная цитата из выступления Адольфа Алоизыча года эдак 1932-33 😅
+48
-20
+28
Ответ Burel
Когда уже запретят этих электросамокатистов. Носятся по тротуару со скоростью 60 кмч
У них ограничение до 25км/час
+27
-5
+22
Ответ Dr.aydar
У них ограничение до 25км/час
Во-первых, 25 км/ч тоже больно прилетает.
Во-вторых, это только, дай бог, прокатные самокаты с ограничителями. Никто не запрещает кому-нибудь свой самокат зарядить и поехать кегли сбивать.
+29
-9
+20
Ответ deadjoker
Комментарий скрыт
Латентные всегда прилетают свои фантазии в каждую новость
+27
-7
+20
Когда уже запретят этих электросамокатистов. Носятся по тротуару со скоростью 60 кмч
+31
-12
+19
Ответ ganso 10
походу это проблема не только московская)
А как тебе эти Яндекс доставки которые вообще на велосипедах летают в наглую? Я когда на ВДНХ хожу в наушниках вообще боюсь дернуться, летают как психи
+21
-3
+18
Ответ ganso 10
походу это проблема не только московская)
Уже в каждой деревне эти упыри, асфальта нет, но им пофиг
+21
-3
+18
Скоро по всему миру их начнут тупо сбивать на ходу битами.
Кстати, а хорошая идея.
+21
-3
+18
Два петуха на самокате. Классика)))
+16
0
+16
Ответ Alex1104
Скоро по всему миру их начнут тупо сбивать на ходу битами. Кстати, а хорошая идея.
Неделю тому назад иду по тротуару. Тротуар довольно-таки узкий. Навстречу "сопля" на самокате несется и истерично давит на звонок. Пришлось отпрыгнуть на клумбу. Понимаю, что неправильно, но в тот момент очень пожалел, что в руках нет биты, с тем чтобы отправить это существо куда-нибудь на четвертую базу.
+12
-1
+11
Ответ Алексей Скамейчук
Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
Столько эгоистов, хамов и дураков, сколько сидит за рулем авто, никакому самокату не снилось, так что не надо тут
+16
-7
+9
Самокаты нужно запрещать
+11
-2
+9
Ответ Алексей Скамейчук
Комментарий удален модератором
Да не, я вообще не катаюсь да и это был не упрек, просто позабавила эта формулировка)
+9
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+8
Ответ mekafff
Комментарий скрыт
Согласен. Но есть теория, а есть практика. И практически имеем, что контроль соблюдения ПДД самокатчиками где-то в зачатке. Ну не так разве?
+8
0
+8
Вдвоём, с доп.весом, это уже практически умышленное убийство
+10
-2
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
люди намного больше убивают людей, чем собаки. Предлагаешь и людей всех усыплять, гений?)
+7
0
+7
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Владельцы собак и зоошизики - не обязательно одни и те же люди.
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Ответ Evgeniy 72
Чем тебе большие собаки досадили? Владельцы больших собак как раз прибирают дерьмо за питомцами, а мелочь минирует тротуары.
Убирают за любыми, это не от размера собаки зависит, а от владельца
+7
0
+7
Ответ Алексей Скамейчук
Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
Ксенофобы сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать из Интернета.
+8
-2
+6
Петушаринг продолжает уносить жизни, но не тех
+7
-2
+5
Ответ Алексей Скамейчук
Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
Мне как-то раз повстречалась ситуация, когда велосипедист сбил насмерть женщину-пешехода на тротуаре. Она просто вышла из дверей какого-то офиса на тротуар, а там летел на велосипеде этот "герой"... Так что и велосипедисты тоже бывают идиотами.

И да. Сам я на самокатах не езжу. Но знаю, как минимум, одного очень аккуратного водителя (с правами категории В), который регулярно пользуется прокатными самокатами при коротких поездках по центру города. У него на самокате не было ни одной аварии. И я убежден, что если бы остальные самокатчики были такими же внимательными и осторожными, как он, то аварии с самокатами были бы очень редким явлением.

Кстати, я не в курсе, а на самокаты не предусмотрены водительские права с категорией "самокат"? Думаю, лишение прав на вождение электросамоката (по аналогии с лишением водительских прав на авто) могло бы помочь уменьшить число аварий.
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Отстреливать..другого выхода нет.Да начнется жатва
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Ответ Александр Бородин
А как тебе эти Яндекс доставки которые вообще на велосипедах летают в наглую? Я когда на ВДНХ хожу в наушниках вообще боюсь дернуться, летают как психи
Спешу тебя успокоить, на ВДНХ запрещено передвигаться на велосипедах и самокатах.
+5
0
+5
Ответ Алексей Скамейчук
Самокатчики сущее зло, более эгоистичных и аморальных существ в этом мире еще не появлялось. Пора этих упырей выгнать с тротуаров
А как же хрусты?
+6
-2
+4
Сатанакат надо запретить. Это опасный вид транспорта. Никто правила не соблюдает.
+7
-3
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