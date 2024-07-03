18-летнего футболиста «Ренна» взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Он сбил женщину, катаясь на электросамокате вдвоем с еще одним игроком академии
Игрока «Ренна» обвиняют в непредумышленном убийстве.
18-летний футболист и воспитанник «Ренна», чье имя пока не разглашается, был взят под стражу после смерти 51-летней женщины, которую он сбил, катаясь на электросамокате. Инцидент произошел 18 июня, потерпевшая скончалась через несколько дней.
Сообщается, что на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна».
Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.
18-летний игрок даст показания перед государственным обвинителем в четверг, сообщил агентству AFP прокурор Ренна Филипп Аструк.
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Во-вторых, это только, дай бог, прокатные самокаты с ограничителями. Никто не запрещает кому-нибудь свой самокат зарядить и поехать кегли сбивать.
Кстати, а хорошая идея.
И да. Сам я на самокатах не езжу. Но знаю, как минимум, одного очень аккуратного водителя (с правами категории В), который регулярно пользуется прокатными самокатами при коротких поездках по центру города. У него на самокате не было ни одной аварии. И я убежден, что если бы остальные самокатчики были такими же внимательными и осторожными, как он, то аварии с самокатами были бы очень редким явлением.
Кстати, я не в курсе, а на самокаты не предусмотрены водительские права с категорией "самокат"? Думаю, лишение прав на вождение электросамоката (по аналогии с лишением водительских прав на авто) могло бы помочь уменьшить число аварий.