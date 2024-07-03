18-летнего футболиста «Ренна» взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Он сбил женщину, катаясь на электросамокате вдвоем с еще одним игроком академии

Игрока «Ренна» обвиняют в непредумышленном убийстве.

18-летний футболист и воспитанник «Ренна», чье имя пока не разглашается, был взят под стражу после смерти 51-летней женщины, которую он сбил, катаясь на электросамокате. Инцидент произошел 18 июня, потерпевшая скончалась через несколько дней.

Сообщается, что на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна».

Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.

18-летний игрок даст показания перед государственным обвинителем в четверг, сообщил агентству AFP прокурор Ренна Филипп Аструк.

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